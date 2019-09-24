У США затримали військового, який у соцмережах публікував інструкції для виготовлення вибухівки



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Якщо провина Сміта буде доведена, йому загрожує до 20 років тюрми

Військовослужбовець пропонував напасти на офіс американських ЗМІ, а також висловлював бажання воювати за ультраправі угруповання в Україні

Федеральне бюро розслідувань США арештувало американського війсьвослужбовця за підозрю, зокрема, у публікації інструкцій із виготовлення вибухових пристроїв у соцмережах

Про це пише BBC.

Зазначається, що затриманому 24 роки й звуть його Джарретт Вільям Сміт.

За даними правоохоронців, він нібито пропонував напасти на офіс одного з провідних американських ЗМІ, а також висловлював бажання воювати за ультраправі угруповання в Україні.

У ФБР кажуть, що він також мав контакти з іншим американцем - Крейгом Ленгом, який їздив до України, щоб воювати на боці «Правого сектору».

Вони спілкувалися у соцмережі і Сміт, зокрема, просив у Ланга порад щодо виготовлення вибухових пристроїв.

Під час листування із людиною, яка зрештою передала цю інформацію ФБР, Сміт обговорював створення великого «автомобіля-вибухівки» для атаки на офіс одного з провідних американських ЗМІ.

У серпні Сміт також написав інформатору ФБР, що шукає радикалів - таких, як він сам.

Через два дні він вже розповідав, як створити бомбу з підручних інгредієнтів.

В разі, якщо провина Сміта буде доведена, йому загрожує до 20 років тюрми.