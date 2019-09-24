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    У світі

    У США затримали військового, який у соцмережах публікував інструкції для виготовлення вибухівки

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    Якщо провина Сміта буде доведена, йому загрожує до 20 років тюрми - У США затримали військового, який у соцмережах публікував інструкції для виготовлення вибухівки
    Якщо провина Сміта буде доведена, йому загрожує до 20 років тюрми

    Військовослужбовець пропонував напасти на офіс американських ЗМІ, а також висловлював бажання воювати за ультраправі угруповання в Україні

    Федеральне бюро розслідувань США арештувало американського війсьвослужбовця за підозрю, зокрема, у публікації інструкцій із виготовлення вибухових пристроїв у соцмережах

    Про це пише BBC.

    Зазначається, що затриманому 24 роки й звуть його Джарретт Вільям Сміт.

    За даними правоохоронців, він нібито пропонував напасти на офіс одного з провідних американських ЗМІ, а також висловлював бажання воювати за ультраправі угруповання в Україні.

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    У ФБР кажуть, що він також мав контакти з іншим американцем - Крейгом Ленгом, який їздив до України, щоб воювати на боці «Правого сектору».

    Вони спілкувалися у соцмережі і Сміт, зокрема, просив у Ланга порад щодо виготовлення вибухових пристроїв.

    Під час листування із людиною, яка зрештою передала цю інформацію ФБР, Сміт обговорював створення великого «автомобіля-вибухівки» для атаки на офіс одного з провідних американських ЗМІ.

    У серпні Сміт також написав інформатору ФБР, що шукає радикалів - таких, як він сам.

    Через два дні він вже розповідав, як створити бомбу з підручних інгредієнтів. 

    В разі, якщо провина Сміта буде доведена, йому загрожує до 20 років тюрми.

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