В Україні стартували військові навчання «Козацька воля - 2019»



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До навчань залучатимуться структурні підрозділи Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних сил України

Навчання триватимуть на всій території країни

В Україні почалися стратегічні командно-штабні навчання «Козацька воля-2019».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, комплекс заходів навчань «Козацька воля» триватиме на всій території країни.

«Головною метою навчань «Козацька воля – 2019» є перевірка спроможності органів військового управління в нових організаційно-штатних структурах здійснювати управління військами (силами) у ході підготовки та ведення операцій (бойових дій) в разі широкомасштабної збройної агресії», - йдеться у повідомленні.

До навчань залучатимуться структурні підрозділи Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних сил України, інші органи військового управління оперативно-стратегічного та оперативного рівнів та органи управління інших військових формувань і правоохоронних органів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Грузії 1 серпня стартували багатонаціональні військові навчання 13-ти країн НАТО, в тому числі, і України. У навчаннях взяли участь 3 тис. військовослужбовців з 13 країн-членів НАТО та країн-партнерів: Грузії, США, Великобританії, Німеччини, Естонії, Франції, Литви, Польщі, Норвегії, Туреччини, України, Азербайджану і Вірменії. У навчаннях також взяли участь авіаційна підтримка США і бронетранспортери Німеччини.