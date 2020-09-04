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    Події в Україні

    Окупанти на Донбасі дотримуються режиму «тиші»

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    Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою - Окупанти на Донбасі дотримуються режиму «тиші»
    Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою

    Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає

    Окупанти на Донбасі з початку поточної доби, 4 вересня, дотримуються режиму «тиші». Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    Зазначається, що ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

    «Перебуваючи в готовності до адекватного реагування на будь-які підступні і провокаційні дії противника, українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню», - йдеться в повідомленні.

    У пресцентрі поінформували, що бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.

    Як повідомлялося 3 вересня, під час ліквідації пожежі на Луганщині загинув старшина Артем Бондаренко.

    Нагадаємо, минулої доби, 3 вересня, на всій лінії фронту спостерігалася тиша. Фактів порушення режиму припинення вогню зафіксовано не було.

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