Окупанти на Донбасі дотримуються режиму «тиші»



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Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає

Окупанти на Донбасі з початку поточної доби, 4 вересня, дотримуються режиму «тиші». Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

«Перебуваючи в готовності до адекватного реагування на будь-які підступні і провокаційні дії противника, українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню», - йдеться в повідомленні.

У пресцентрі поінформували, що бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Як повідомлялося 3 вересня, під час ліквідації пожежі на Луганщині загинув старшина Артем Бондаренко.

Нагадаємо, минулої доби, 3 вересня, на всій лінії фронту спостерігалася тиша. Фактів порушення режиму припинення вогню зафіксовано не було.