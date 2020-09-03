Під час ліквідації пожежі на Луганщині загинув старшина Артем Бондаренко



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Як повідомили побратими, під час пожежі Артем займався евакуацією військового майна

Тіло військовослужбовця знайшли під завалами бліндажа

Тіло старшини Артема Бондаренка знайшли під завалами бліндажа. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Із сумом повідомляємо, що під час ліквідації пожежі на Луганщині, загинув старшина Артем Бондаренко, якого вважали безвісти зниклим. Тіло військовослужбовця знайшли під завалами бліндажа. Як стверджують побратими, в той час коли вони гасили пожежу, що стрімко наближалася до позицій, Артем займався евакуацією військового майна», - йдеться в повідомленні.

Командування Об'єднаних сил висловило співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

Як повідомлялося, сьогодні, 3 вересня, у Луганській області рятувальниками вже ліквідовано 16 пожеж. Внаслідок пожежі загинула одна особа та дві особи з опіками різних ступенів важкості госпіталізовані.

Під час гасіння лісових пожеж в Луганській області постраждали двоє військових.

1 вересня під час пожежі на Луганщині стався вибух: поранено рятувальника.

Також тривають масштабні пожежі у Харківській області. Напередодні площа пожежі на території Дворічанського лісництва збільшилася до 500 гектарів, одне село повністю знищено. Вже повністю згоріло село Гороб'ївка, осередки загоряння є в Гряниківці і Кутьківці. Загиблих внаслідок пожежі немає, кількість постраждалих встановлюють.

Зазначимо, що на Харківщині рятувальники гасять пожежу потягом і літаком.

Також відомо, що слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі у Харківській області.

Як повідомлялося, в Україні на 2-4 вересня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.