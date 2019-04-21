Окупанти на Донбасі поранили українського військового



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Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою

Бойовики обстріляли українських військових поблизу Катеринівки з автоматичних станкових гранатометів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї

Окупанти на Донбасі з початку доби один раз порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Про це повідомляє прес-центр ООС.

«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Катеринівка з автоматичних станкових гранатометів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї», - йдеться у повідомленні.

За даними прес-центру, внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На ворожу провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

«Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 квітня окупанти РФ 10 разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази вороги застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Обстріл вівся мінами калібрів 120 та 82 мм.