Окупанти на Донбасі поранили сьогодні ще одного українського військового



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Російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь на Донецькому напрямку

Окупанти на Донбасі цієї доби двічі відкривали прицільний вогонь на Донецькому напрямку, одного українського військовослужбовця поранили. Про це сказав на брифінгу речник Міноборони Максим Праута, повідомляє «Укрінформ».

«Станом на 12-ту годину російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь на Донецькому напрямку. Внаслідок обстрілів з початку поточної доби один військовослужбовець Об’єднаних сил з пораненням евакуйований для надання медичної допомоги до військового мобільного госпіталю», - сказав речник.

Він уточнив, що вночі з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї були обстріляні позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Водяне.

Крім того, з боку Верхньошироківського окупанти з кулеметів великого калібру вели вогонь по наших опорних пунктах біля селища Гнутове.

«На кожний обстріл наші підрозділи дали адекватну відповідь», - зазначив Праута.