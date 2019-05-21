Російський письменник-терорист Прилєпін побив колегу через «не таку» позицію щодо Донбасу



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Російський письменник Захар Прилєпін очолював батальйон під час війни на Донбасі і брав участь у збройному конфлікті

Захар Прилєпін підійшов до поета із Владивостока Спартака Голікова і завдав йому кілька ударів по обличчю

Російський письменник Захар Прилєпін, який воюва за «ДНР», побив російського поета Спартака Голікова через пости, які той викладав у Facebook. Інцидент стався в Центрі сучасного мистецтва «Зоря» у Владивостоці. Причиною інциденту могло бути поширення Голикова стікерів із написом «Прилєпка». Про це пише МК.

Письменник підійшов до Голікова і завдав йому кілька ударів по обличчю. Пізніше Голіков в своєму Facebook прокоментував інцидент - мовляв, Прилепин, вміє тільки дітей, жінок і поетів бити, а так руки у нього «ніжні, майже жіночі».

Причиною конфлікту могла стати участь Прілепіна у війні в Донбасі. Так, Голіков у своїх коментарях пише, що вважає Прилєпіна «сосцом Донбасу» і залишає всілякі неприємні коментарі про нього.

Прилепин відомий своїми творами «Санькя» і «Гріх».

Раніше ЗМІ повідомляли, що громадянин РФ Євген Прилєпін, відомий як російський письменник Захар Прилєпін, став заступником командира батальйону спецназу з роботи з особовим складом «ДНР».

Сам Прилєпін в інтерв'ю «Комсомольской правде» підтвердив, що обійняв посаду заступника командира одного з батальйонів терористичної організації «ДНР».

Нагадаємо, у серпні 2018 року Прилєпін потрапив до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.