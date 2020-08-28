Окупанти на Донбасі від початку доби дотримувалися «тиші»



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Українські військові вогонь не відкривали - пресслужба ООС

Втрат і поранень серед українських захисників станом на 12.00 нема

Російські окупаційні війська від початку п'ятниці, 28 серпня, дотримуються режиму припинення вогню на Донбасі. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

«Від початку поточної доби, 28 серпня, станом на 12.00 з боку збройних формувань РФ порушень режиму тиші на лінії бойового зіткнення не зафіксовано», - заявив речник.

Зазначається, що втрат і поранень серед українських захисників станом на 12.00 нема.

Як повідомлялося, окупанти на Донбасі під час перемир’я гинуть від наркотиків та власних мін.

Нагадаємо, окупанти запровадили смертну кару на Донеччині.

Слід зазначити, що ОБСЄ на Донбасі нарахувала 713 порушень за місяць. Також зазначено, що за добу 25 серпня СММ ОБСЄ зафіксувала 10 порушень режиму припинення вогню, 11 - у Донецькій і одне - у Луганській області.







