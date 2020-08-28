Окупанти на Донбасі під час перемир’я гинуть від наркотиків та власних мін



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Окупанти хочуть залучити місцевих жителів до контрактної служби, але безуспішно

Протягом останнього місяця з 27 липня 21 бойовик на Донбасі помер і 29 зазнали поранень - пресцентр ООС

Окупанти на на Донбасі від початку повного і всеосяжного режиму припинення вогню, 27 липня, продовжують нести небойові втрати особового складу. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

За даними розвідки Об’єднаних сил, з 27 липня 21 бойовик на Донбасі помер і 29 зазнали поранень не з вини українських бійців.

«Втрати окупантів пов'язані з підривами на власних вибухових пристроях, самогубствами, передозуванням наркотиками та алкоголем», - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що морально психологічний стан у підрозділах збройних формувань РФ вкрай низький. Також там спостерігаються нестатутні взаємовідносини, ДТП та самовільне залишення місця служби.

За твердженням розвідки, окупанти хочуть залучити місцевих жителів до контрактної служби, але безуспішно.

«Агітаційна кампанія і заклики йти служити до війська псевдореспублік не викликала довіри у місцевих жителів і повністю провалилася», - йдеться у повідомленні.

Бойовики проведуть осінній призов громадян на строкову службу, де планують набрати 10 тисяч новобранців.

«Така новина не отримали підтримки у мирних жителів окупованого Донбасу, не дивлячись на те, що незаконна влада обіцяє, що новобранці будуть служити тільки в пунктах постійної дислокації і займатимуться охороною об’єктів, несенням вартової служби і виконанням господарських робіт», йдеться у повідомленні пресцентру ООС.

Як повідомлялося, окупанти запровадили смертну кару на Донеччині.

Слід зазначити, що ОБСЄ на Донбасі нарахувала 713 порушень за місяць. Також зазначено, що за добу 25 серпня СММ ОБСЄ зафіксувала 10 порушень режиму припинення вогню, 11 - у Донецькій і одне - у Луганській області.