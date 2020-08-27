Окупанти запровадили смертну кару на Донеччині – доповідь ООН



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Відомо про два випадки, де окупаційний «суд» постановив смертний вирок

Окупаційні сили терористичної організації «ДНР» запровадили смертну кару за вчинення злочинів. Відомо вже про два випадки, де так званий «суд» постановив смертний вирок.

Про це йдеться в доповіді Управління верховного комісара ООН з прав людини.

На момент публікації доповіді «вироки» окупаційного «суду» ще не були виконані.

Як зазначається у доповіді, управління занепокоєне фактом запровадження смертної кари на тимчасово окупованій території Донецької області. Крім того відомо, що у перші роки війни на Донбасі незаконні збройні формування також проводили страти.

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Також в ООН назвали поширені порушення прав людини на Донбасі і в Криму. Серед них незаконні арешти, тортури і відсутність правового захисту.

Слід зазначити, що ОБСЄ на Донбасі нарахувала 713 порушень за місяць. Також зазначено, що за добу 25 серпня СММ ОБСЄ зафіксувала 10 порушень режиму припинення вогню, 11 - у Донецькій і одне - у Луганській області.

Разом з тим у штабі ООС заявили, що минулої доби окупанти один раз порушили режим припинення вогню.