Путін в окупованому Криму проїхав за кермом по новій трасі



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Володимир Путін 27 серпня прибув з візитом до анексованого Криму

Траса Таврида з'єднує окуповані Керч і Севастополь

Президент РФ Володимир Путін взяв участь у відкритті траси, що з'єднує окуповані Керч і Севастополь.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що Путін сам проїхав трасою Таврида, яку будують уже четвертий рік.

В Росії називають цю трасою «головною транспортною артерією, яка має з'єднати всі головні міста півострову».

«Надо пристегнуться, да? А то штраф придется платить»: Владимир Путин открыл в Крыму трассу «Таврида», проехав по ней на «Аурусе» pic.twitter.com/aNbakcdrb9 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 27, 2020

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ на прохання Олександра Лукашенка створила резерв правоохоронців для Білорусі.

До слова, пункти пропуску Каланчак та Чонгар, що межують з окупованим Кримом, запрацюють до кінця тижня.

Зазначимо, пункти пропуску на адмінмежі з окупованим Кримом були тимчасово закриті відповідно до розпорядження Кабміну від 8 серпня. Перетин адміністративної межі обмежували в рамках запобігання поширенню коронавірусу в Україні.

До слова, напередодні президент Зеленський заявив, що має намір повернути Крим. У спілкуванні з журналістами він підкреслив, що Крим – українська територія, і Україна поверне його назад. Він додав, що для обговорення питання Криму досі немає ефективного майданчика. Раніше Зеленський назвав спосіб, що прискорить повернення окупованого Криму.

Колишній секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Турчинов, який нині очолює штаб партії «Європейська солідарність», заявив, що в президента Володимира Зеленського нині є «є всі можливості, на відміну від 2014 року, реалізувати наступ на Крим».