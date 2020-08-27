Окупанти на Донбасі не порушували режим припинення вогню



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На всіх ділянках фронту в Луганській та Донецькій областях обстрілів не було

Втрат серед українських захисників станом на 12.00 нема

Російські окупаційні війська на Донбасі від початку доби станом на 12.00 не порушували режим припинення вогню на всіх ділянках фронту в Луганській та Донецькій областях. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

Шаравара нагадав, що напередодні, 26 серпня, було зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ.

«Так, увечері противник здійснив декілька пострілів зі стрілецької зброї поблизу Мар’їнки. Зазначені дії противника мали провокативний характер та не несли загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 26 серпня окупанти один раз порушили режим припинення вогню.

Нагадаємо, 24 серпня окупанти на Донбасі скинули міну, на якій підірвалися двоє українських бійців, з безпілотника.

25 серпня, в смузі відповідальності бригади морської піхоти під час проведення огляду місцевості двоє військовослужбовців підірвалися на ворожій протипіхотній осколковій міні натяжної дії ПОМ-2.

Також повідомлялося, що 25 серпня на Донбасі загинув український військовий через необережне поводження зі зброєю.

Нагадаємо, на Донбасі 24 серпня зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Росії.