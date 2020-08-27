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    ОБСЄ на Донбасі нарахувала 713 порушень за місяць

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    ОБСЄ на Донбасі нарахувала 713 порушень за місяць

    25 серпня СММ ОБСЄ зафіксувала 10 порушень режиму припинення вогню, 11 - у Донецькій і одне - у Луганській області

    Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували 713 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях у період з 27 липня до 25 серпня. Про це йдеться у звіті ОБСЄ від 26 серпня.

    «Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, під час якої було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, у період з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду Місія зафіксувала в цілому 713 порушень режиму припинення вогню у Донецькій і Луганській областях (у тому числі 100 вибухів, два невизначених боєприпаси і дев'ять освітлювальних ракет, а також 602 черги і постріли)», - сказано у звіті.

    Також зазначено, що за добу 25 серпня СММ ОБСЄ зафіксувала 10 порушень режиму припинення вогню, 11 - у Донецькій і одне - у Луганській області.

    Разом з тим у штабі ООС заявили, що минулої доби окупанти один раз порушили режим припинення вогню.

    Між іншим, наапередодні до Києва прилетів заступник державного секретаря Сполучених Штатів Стівен Біген. Він планує зустрітися з вищим керівництвом української влади, а потім Біген вирушить до Відня, щоб зустрітися з представниками ОБСЄ для обговорення питань, пов'язаних з регіональною безпекою та правами людини. 

    Ввечері 26 серпня Зеленський зустрівся із заступником держсекретаря США. Зустріч відбулася після телефонної розмови Зеленського з держсекретарем США Майком Помпео.

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