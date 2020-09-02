Окупанти на Донбасі від початку доби дотримуються «тиші»



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Від початку доби станом на 12.00 бойових втрат і поранень серед українських захисників нема

Ситуація в зоні проведення операції залишається повністю контрольованою підрозділами зі складу Об’єднаних сил

Окупанти на Донбасі від початку доби 2 вересня дотримувались режиму припинення вогню. Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Михайло Шаравара.

«Від початку поточної доби, станом на 12.00, фактів порушення режиму припинення вогню зафіксовано не було», - сказав він .

За словами речника, ситуація в зоні проведення операції залишається повністю контрольованою підрозділами зі складу Об’єднаних сил.

Також Шарвара поінформував, що від початку доби станом на 12.00 бойових втрат і поранень серед українських захисників нема.

Шаравара нагадав, що 1 вересня, було зафіксовано три випадки порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ.

Як повідомлялося 1 вересня, Росія протягом тижня перекинула на Донбас шість вагонів з боєприпасами.

«Через неконтрольовані Україною ділянки кордону Росія продовжує постачати на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях озброєння, військову техніку та майно військового призначення. Протягом минулого тижня до з’єднань і частин окупантів доставлено близько 700 тонн пального та шість вагонів з боєприпасами», - поінформував речник Міноборони Михайло Шаравара.

Також повідомлялося, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ станом на вечір 30 серпня від початку всеосяжного перемир'я на Донбасі 27 липня нарахувала 829 порушень нового режиму «тиші».

До слова, окупанти згадали про права людини і хочуть, аби втрутилась ООН у питання постачання води до анексованого Криму.

Нагадаємо, з 27 липня на Донбасі встановлено режим повного та всеосяжного припинення вогню.