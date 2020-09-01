Окупанти на Донбасі дотримуються «тиші»



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По всій лінії фронту спостерігалася тиша, - пресцентр ООС

Бойових втрат серед українських бійців станом на 17.00 нема

Російські окупаційні війська від початку доби 1 вересня не обстрілювали позиції українських захисників. Про це повідомляє пресцентр ООС.

Зазначається, що бойових втрат серед українських бійців станом на 17.00 нема.

«Від початку поточної доби порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не було. По всій лінії фронту спостерігалася тиша. Серед особового складу Об’єднаних сил втрат та поранень немає», - зазначили у штабі.

Як повідомлялося 1 вересня, Росія протягом тижня перекинула на Донбас шість вагонів з боєприпасами.

«Через неконтрольовані Україною ділянки кордону Росія продовжує постачати на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях озброєння, військову техніку та майно військового призначення. Протягом минулого тижня до з’єднань і частин окупантів доставлено близько 700 тонн пального та шість вагонів з боєприпасами», - поінформував речник Міноборони Михайло Шаравара.

Також повідомлялося, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ станом на вечір 30 серпня від початку всеосяжного перемир'я на Донбасі 27 липня нарахувала 829 порушень нового режиму «тиші».

До слова, окупанти згадали про права людини і хочуть, аби втрутилась ООН у питання постачання води до анексованого Криму.