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    ОБСЄ зафіксувала понад 800 порушень на Донбасі за місяць «перемир’я»

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    З вечора 29 до вечора 30 серпня Місія нарахувала 60 порушень &laquo;тиші&raquo; у непідконтрольному Україні Луганську - ОБСЄ зафіксувала понад 800 порушень на Донбасі за місяць «перемир’я»
    З вечора 29 до вечора 30 серпня Місія нарахувала 60 порушень «тиші» у непідконтрольному Україні Луганську

    Інспектори моніторингової місії зафіксували 148 вибухів протягом місяця

    Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ станом на вечір 30 серпня від початку всеосяжного перемир'я на Донбасі 27 липня нарахувала 829 порушень нового режиму «тиші».

    Про це йдеться у звіті Місії ОБСЄ.

    Зокрема зафіксували 148 вибухів, два невизначені боєприпаси, що пролетіли, 12 освітлювальних ракет та 667 черг і пострілів.

    З вечора 29 до вечора 30 серпня Місія нарахувала 60 порушень «тиші» у непідконтрольному Україні Луганську. Усі постріли назвали як навчання з бойовою стрільбою за межами зони безпеки.

    Як передає штаб операції Об'єднаних сил, 31 серпня зафіксували два факти порушення режиму «тиші» біля Водяного та Авдіївки. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Поранених чи загиблих українських військових від обстрілів бойовиків немає.

    Як повідомлялося, окупанти на Донбасі під час перемир’я гинуть від наркотиків та власних мін.

    Нагадаємо, окупанти запровадили смертну кару на Донеччині.

    З 27 липня на Донбасі почав діяти новий режим припинення вогню. Зокрема ці домовленості забороняють відкривати будь-який вогонь без дозволу керівництва. У разі навмисного порушення режиму припинення вогню стосовно військовослужбовців Збройних Сил можуть застосовувати дисциплінарні стягнення.

    Бойовики регулярно порушують новий режим «тиші»: відкривають вогонь та інженерно обладнують свої позиції. У штабі кажуть, що провокативні обстріли не загрожують життю військових, тому вогонь у відповідь не відкривають.

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