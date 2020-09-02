Слід готуватися до найгіршого. Окупаційна адміністрація Криму попередила про водний «блекаут»



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Влітку військові закінчили прокладати трубопровід і провели воду зі сходу півострова до Сімферополя, що страждає від посухи

Автомийки тепер зобов'язані перейти на систему оборотного водопостачання

Влада окупованого Росією Криму закликала населення півострова готувалися до найгіршого через посуху на півострові. Це визнає глава окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов.

«Ми з початку року з вами говоримо, що опадів у нас не буде. Розраховувати треба на гіршу ситуацію…», – сказав Аксьонов. Він додав, що у зв'язку з ситуацією, що склалася, на півострові вводяться графіки подачі води.

«При цьому зазначу, що всі автомийки зобов'язані перейти на систему оборотного водопостачання. Закривати їх не будуть, оскільки споживання води не таке істотне і недоцільно залишати людей без роботи. Проте вода їм буде подаватися за графіками, як і всім іншим», - уточнив глава окупаційної влади півотсрова на своїй сторінці в Facebook.

Крім того, ситуацію з посухою і запасом води на окупованому півострові прокоментував директор компанії «Вода Криму» Володимир Баженов. «Ми блекаут перетерпіли, а значить, і це перетерпимо. Ми ж кримчани, ми стерпимо», – так «заспокоїв» мешканців півострова він.

За словами голови так званого «державного комітету з водному господарства і меліорації Республіки Крим» Ігоря Вайля, загальний запас води на півострові на сьогоднішній день складає 96 мільйонів кубометрів. «А у під час посухи 1994 року запасів було набагато менше: близько 27,8 мільйона кубометрів», – підкреслив він.

24 серпня науковий керівник Гідрометцентру Росії Роман Вільфанд заявив, що Криму не варто розраховувати на сильні дощі для усунення дефіциту води через розташування в степовій зоні. Влітку військові закінчили прокладати трубопровід і провели воду зі сходу півострова до Сімферополя, що страждає від посухи.

Нагадаємо, днями Управління Верховного комісара ООН з прав людини запросило додаткову інформацію про водопостачання окупованого Криму та перекриття України поставок води по Північно-Кримському каналу. Про це повідомила відома сепаратистка, яка нині отримала від окупантів посаду заступника голови комітету Держдуми з міжнародних справ Наталія Поклонська.

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