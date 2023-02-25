Окупанти намагаються оточити Бахмут: до міста прибув генерал Сирський

Наразі жорстокі бої ідуть навколо самого міста та на його околицях

Командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський приїхав до Бахмута та відвідав військові частини Сил оборони, які захищають місто від ворогів. Про це інформує пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

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Командування зауважує, що основні зусилля російські окупанти зосередили на захопленні Бахмута та його оточенні. Наразі жорстокі бої ідуть навколо самого міста та на його околицях.

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«У ході роботи генерал-полковник Олександр Сирський перевірив стан справ у підпорядкованих підрозділах, заслухав командирів підрозділів щодо проблемних питань, надав допомогу у їх вирішенні та підтримав військовослужбовців, які мужньо відбивають атаки ворога. Командувач подякував всім захисникам, відзначивши їх надзвичайну стійкість та героїзм та нагородив кращих захисників цінними подарунками», – сказано у повідомленні.

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Раніше генерал Кривонос пояснив логіку ймовірного відступу українських військ із Бахмута.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що російські окупаційні війська біля Бахмута на Донеччині змінюють тактику бою.