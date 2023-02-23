Генерал Кривонос пояснив логіку ймовірного відступу українських військ із Бахмута

«Наше головне завдання сьогодні – утримати рубежі поза Бахмутом»

Проблема Бахмута в тому, що від нього мало що залишилося. Головне завдання ЗСУ сьогодні – утримати рубежі поза Бахмутом і не допустити нарощування зусиль ворогом для наступу у бік Слов’янська, Краматорська, Покровська, а не класти людей у міських боях. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив генерал Сергій Кривонос.

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«Ворог не зі степу наступає, а вже з меж міста, вже ідуть міські бої не перший день. А це нівелює ту перевагу, яка була на початку боїв за Бахмут, коли наша армія контролювала усе місто. Тобто зараз ворог непогано осів у місті і використовує проти нас те саме озброєння, яке і ми проти нього», – сказав він.

Генерал Кривонос наголосив, що міські бої самі по собі дуже криваві і важкі.

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«Через те, що росіяни не рахуються з власними втратами і кидають туди все більше і більше людей, нам важко. Наші люди не залізні. Для того, щоби мати ресурси, щоби вести ці бої потрібно людей готувати, накопичувати ресурси. Тільки у листопаді в Міністерстві оборони прокинулись та почали цим займатися», – підкреслив військовий.

З його точки зору, головне – не втрачати величезну кількість людей.

«Через втрачені можливості, не зроблені свого часу певні дії зараз, з моєї точки зору, нам простіше зберегти те, що в нас залишилось, під контролем і відійти з Бахмута на кращі позиції. Кажу це навіть тоді, коли ця думка, скажімо так, непопулярна. Але в певних моментах краще поступитися під час бою, аби не втрачати величезну кількість людей, але опісля виграти кампанію», – сказав генерал Кривонос.

Він також наголосив, що у нас з росіянами різні можливості.

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«Для них, на відміну від нас, люди не є цінністю. А у нас велика кількість поранених у боях під Соледаром була, тепер Бахмут. Тому потрібно обирати: або тримати місто заради політичних амбіцій керівництва України, або зберегти особовий склад Збройних сил для подальшої успішної боротьби з ворогом», – наголосив військовий.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що російські окупаційні війська біля Бахмута на Донеччині змінюють тактику бою.