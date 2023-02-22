Окупанти змінили тактику під Бахмутом – Буданов

Російські окупанти економлять боєприпаси на полі бою

Російські окупаційні війська біля Бахмута на Донеччині змінюють тактику бою. Про це керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав в інтерв’ю Forbes.

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«Перехід до іншої тактики всі бачать у Бахмуті. Вугледар був яскравим прикладом цього. У Бахмуті взагалі хвиля за хвилею просто йде піхота. Їх артилерія тільки підтримує, бронетехніки взагалі одиниці. У Вугледарі відбувалось застосування бронетехніки, але вона була знищена в перші години, й так само все перейшло в стрілецькі бої», – розповів керівник розвідки.

За словами Буданова, саме у боях за Бахмут окупанти використовують боєприпаси без економії:

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«Уже два місяці російські угруповання, які діють у нас, живуть у режимі максимальної економії боєприпасів. Більш-менш нормально боєприпаси зараз застосовуються виключно в Бахмуті та на Лиманському напрямі».

Крім того, він підтвердив, що Україна та партнери відчувають певний дефіцит снарядів.

«Порівнювати оборонно-промисловий комплекс Радянського Союзу, наш і більшості країн Заходу, з тими потужностями, які були під час холодної війни, неможливо. Росія – не Радянський Союз», – додав Буданов.

Нагадаємо, що Кирило Буданов також розповів, коли відбудеться переломний момент на полі бою.