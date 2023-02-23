Терорист Пригожин звернувся до «вагнерівців», які вмирають під Бахмутом

«Кухар» Путіна запевняє, що питання браку боєприпасів нарешті вирішено

Засновник та спонсор ПВК «Вагнера» Євген Пригожин заявив, що його бійці все ж таки отримали бажані боєприпаси після публічного конфлікту з міноборони РФ та особисто з міністром оборони Сергієм Шойгу. Про це йдеться в повідомленні його пресслужби.

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«Сьогодні о 6-й ранку повідомили, що починається відвантаження боєприпасів. Найімовірніше, потяг рушив. Поки що на папері, але, як нам сказали, основні папери вже підписано», – написала пресслужба.

Нагадаємо, що конфлікт ПВК «Вагнера» з керівництвом міноборони Росії розвивається давно. Упродовж останніх кількох днів Пригожин б’ється в істериці: «вагнерівці» масово гинуть через нестачу боєприпасів.

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Міноборони Росії відреагувало на звинувачення і вказало на «екзальтовані заяви про нібито блокування постачання боєприпасів добровольцям штурмових загонів». Командування, як стверджують у міністерстві, виконує всі заявки на забезпечення боєприпасами в найкоротші терміни, а «спроби внести розкол у тісний механізм взаємодії та підтримки між підрозділами російського угруповання – контрпродуктивні та грають тільки на користь ворогові.

