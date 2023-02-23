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Кличко отримав від військових символічний подарунок із Бахмута

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Кличко отримав від військових символічний подарунок із Бахмута
Мер Києва відвідав полігон однієї з військових частин
фото: Київська міська рада

Віталій Кличко передав військовим допомогу від іноземних партнерів

Мер Києва Віталій Кличко відвідав одну із військових частин на Київщині. Бійці, які захищали Україну під Бахмутом на Донеччині, подарували Кличку каску, яка врятувала життя військового. Про це повідомила пресслужба Київської міської ради.

Кличко отримав від військових символічний подарунок із Бахмута фото 1
фото: Київська міська рада

Віталій Кличко передав сьогодні військовим і допомогу, яку Київ залучив від іноземних партнерів: 21 генератор, 100 карематів, 300 спальників, 50 тепловізорів і 50 аптечок, грілки, павербанки, каністри для пального, набір ключів для ремонту автомобілів.

Мер столиці зазначив, що протягом року цій військовій частині місто закупило і передало 2 тисячі шоломів, 1 тисячу плитоносок, тепловізійні приціли, ремінно-поясні системи та системи Starlink.

Кличко отримав від військових символічний подарунок із Бахмута фото 2
фото: Київська міська рада

Віталій Кличко також висловив повагу всім військовим, які зараз боронять свободу України.

«Велика кількість наших земляків – киян, б’ються з ворогом у найгарячіших точках на сході та півдні України. Вони мужньо захищають нашу державу, відстоюють нашу свободу і незалежність. Безмежна повага та честь кожному, хто б’ється за Україну. Разом ми переможемо!», – наголосив Віталій Кличко.

До речі, шолом, який військові подарували Кличку, був з тієї партії допомоги, яку ще на початку вторгнення передало місто.

Нагадаємо, що вчора мер Києва Віталій Кличко нагородив учасників Революції Гідності та родини загиблих Героїв і вшанував пам’ять полеглих Героїв Небесної Сотні. 

Нещодавно Кличко показав міністру закордонних справ Канади наслідки російських атак на Київ.

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Теги: Віталій Кличко ЗСУ військові подарунок

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