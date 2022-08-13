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Рашисти намагалися просунутися з боку Попасної в напрямок Бахмуту (фото)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Рашисти намагалися просунутися з боку Попасної в напрямок Бахмуту (фото)
Росіяни накривають Луганщину шквальним вогнем
фото: Сергій Гайдай/Telegram

Українські воїни завдали вогневого ураження та знешкодили ворога

Ворог випалює землю на в’їздах у Луганську область, бо не може подолати ці декілька кілометрів. Окупанти годинами відпрацьовують артилерією, а потім штурмують із декількох сторін одразу. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Так, 12 серпня загарбники спробували атакувати в районах Лисичанського нафтопереробного заводу та Білогорівки, але розвідка боєм завершилася черговим відступом. Намагалися просунутися з боку Попасної в напрямок Бахмуту.

Близько десяти разів загарбники кидалися у розвідку, втім українські воїни завдали вогневого ураження та знешкодили ворога, який просувався за цими напрямками.

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Упродовж доби поблизу дев’ятьох населених пунктів росіянами нанесені авіаудари.

За останню ніч ними випущені три ракети, чотири рази застосована реактивна та ствольна артилерія, двічі – міномети, ще два рази відбито танкові наступи ворога.

Тим часом в окупованих містах Луганщини росіяни вдаються до нових методів примусової мобілізації.

Під час обходів багатоповерхівок вони втираються в довіру до літніх людей, пропонуючи тим невеличкі суми грошей або харчі в обмін на інформацію про чоловіків призовного віку. Залишають на чергування біля закритих під’їздів військових, які чекають, що хтось із мешканців чоловічої статі або вийде, або спробує повернутися додому. До речі, більшість із тих, хто займається примусовим призовом, пересувається в середині міст виключно у балаклавах, аби не впізнали сусіди та знайомі, на яких вони й полюють.

Нагадаємо, триває 171-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі.

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Теги: авіаудар мобілізація Сергій Гайдай Луганщина

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