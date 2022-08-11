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Окупанти за ніч випустили по Луганщині 12 ракет

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти за ніч випустили по Луганщині 12 ракет
Розмінування на окупованих територіях майже не відбувається
Сергій Гайдай/Telegram

Рашисти безуспішно штурмували одразу на вісьмох напрямках 

Суттєва перевага в зброї не забезпечує росіянам очікуваного прогресу в наступі. Після захоплення Лисичанська минуло більше місяця – за цей час на найуспішнішому напрямку росіяни змогли просунутися щонайбільше на 10 кілометрів. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«По два-три рази на тиждень окупанти намагаються йти вперед в районі Верхньокам’янського, вчергове – учора. І знову були вимушені відійти із втратами. На інших ділянках, де ворог спробував прорвати нашу оборону, прогрес за останній місяць ще менш суттєвий. Незважаючи на постійне інтенсивне використання артилерії в цих районах, противник не зміг сформувати достатньо боєздатне угрупування військ для того, щоб забезпечити масований наступ», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом минулої доби росіяни застосовували авіацію поблизу вісьмох населених пунктів, розташованих на межі областей. Безуспішно штурмували одразу за вісьмома напрямками – під тиском ЗСУ повсюди відступили. Ще на трьох ділянках бої тривають і дотепер. Лише за минулу ніч ворогом випущені 12 ракет, здійснено 16 обстрілів зі ствольної артилерії, ще два – із реактивної.

Тим часом, на окупованих територіях росіяни пропонують роботу, невідомо, чи сплатять за неї, а безпечних умов праці ними не створено. Розмінування на окупованих територіях майже не відбувається.

«Вони щодня рапортують про розмінування окупованих міст, перш за все, об’єктів критичної інфраструктури та будинків. А що ми бачимо у дійсності? Багатоповерхівки, де знайдені нерозірвані снаряди, просто огороджують сигнальними стрічками. Нібито провели обстеження ділянок навколо ліній електропередачі», – зазначає Гайдай.

Нагадаємо, триває 169-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Ворог продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території нашої держави.

Теги: росія Україна окупанти війна в Україні війна Луганщина

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