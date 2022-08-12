Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Підрив колаборанта на Луганщині: з’явилися подробиці (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Підрив колаборанта на Луганщині: з’явилися подробиці (фото)
Чоловіку вдалося вистрибнути з машини
«МНС ЛНР»

«Чиновник» перебуває у лікарні з сильними опіками

На Луганщині невідомі підірвали автомобіль колаборанта Аскяра Лайшева, якого окупанти призначили так званим «начальником МРЕО». У так званому «МНС ЛНР» підтвердили вибух авто і повідомили, що чоловік, який під час вибуху знаходився в авто, перебуває в лікарні з діагнозом «опік шиї, тулуба, кінцівок II-III ступеня, 90% поверхні тіла, рвана рана лівого стегна».

У «відомстві» розповіли, що інцидент трапився 11 серпня. Колаборант завершив покупки в магазині, сів у своє авто та почав їхати. Але через декілька секунд авто вибухнуло. Чоловіку вдалося вистрибнути з машини. Водій, який проїжджав повз, зміг довести його до лікарні.

«Напевно, орки сьогодні за традицією почнуть пошукові операції партизанів, вкотре не знайдуть, скажуть, що колаборант палив за кермом», – зазначив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Підрив колаборанта на Луганщині: з’явилися подробиці (фото) фото 1
Підрив колаборанта на Луганщині: з’явилися подробиці (фото) фото 2

Раніше повідомлялося, що у Мелітополі невідомі підірвали штаб «Єдиної Росії».

Після вибухів у центрі Мелітополя поблизу псевдомерії колаборанти намагаються виїхати з міста. Проте більшість спроб є невдалими, адже їх затримують працівники російських спецслужб.

До слова, триває 170-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Авіаційне угруповання ворога підтримує дії наземних угруповань із зосередженням основних зусиль на Донецькому напрямку.

Читайте також: Вибух у Мелітополі: «по заслугах» отримав один з очільників «Єдиної Росії»

 

Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна війна в Україні

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Луганщині партизани обстріляли авто з рашистською «владою»  
На Луганщині партизани обстріляли авто з рашистською «владою»  
4 серпня, 14:55
Штабу неабияк «зіпсували фасад»
У Мелітополі партизани підірвали штаб «Єдиної Росії»
10 серпня, 10:11
На Луганщині підірвали авто колаборанта Аскяра Лайшева
У Старобільську невідомі підірвали авто з «начальником МРЕО»
Сьогодні, 10:06

Події в Україні

В окупованих Новій Каховці та Макіївці гримлять вибухи (відео) 
В окупованих Новій Каховці та Макіївці гримлять вибухи (відео) 
Підрив колаборанта на Луганщині: з’явилися подробиці (фото)
Підрив колаборанта на Луганщині: з’явилися подробиці (фото)
Херсонщина: ЗСУ «демілітаризували» ворожий склад боєприпасів
Херсонщина: ЗСУ «демілітаризували» ворожий склад боєприпасів
СБУ впіймала на Харківщині «законсервованого» агента ФСБ
СБУ впіймала на Харківщині «законсервованого» агента ФСБ
Загроза на Запорізькій АЕС: МВС не виключає часткову евакуацію
Загроза на Запорізькій АЕС: МВС не виключає часткову евакуацію
Скандал на Рівненщині: дівчина чекає на окупантів, поки батько служить у ЗСУ?
Скандал на Рівненщині: дівчина чекає на окупантів, поки батько служить у ЗСУ?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
94K
Світ перевернувся: Данілов відреагував на засідання Радбезу ООН
51K
Курт Волкер пояснив, що зупинить початок Третьої світової
29K
Міноборони Британії повідомило, на що розраховував Путін у серпні 
24K
Кремль дав добро. ISW повідомив про знищення бригади, причетної до звірств у Бучі
22K
Волкер пояснив проросійські заяви Трампа і заспокоїв українців
20K
Російськомовна переселенка влаштувала мовний скандал у Львові (відео)

Новини

Розвідка США повідомила, скільки вояків щодня втрачає РФ на війні 
Сьогодні, 15:38
«Суд» над полоненими захисниками Маріуполя. Силові відомства зробили заяву
Сьогодні, 15:19
Окупанти залучають авіацію під час наступу на Донбасі – Генштаб
Сьогодні, 07:23
Зенітники збили два «Калібри» над Харківщиною (відео)
Вчора, 17:28
Чи причетна Україна до вибухів поблизу Сак: відповідь Міноборони і Генштабу 
Вчора, 17:14
РФ готує провокацію проти Зеленського: хочуть дискредитувати його в Європі
Вчора, 16:59

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту