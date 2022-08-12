Підрив колаборанта на Луганщині: з’явилися подробиці (фото)

«Чиновник» перебуває у лікарні з сильними опіками

На Луганщині невідомі підірвали автомобіль колаборанта Аскяра Лайшева, якого окупанти призначили так званим «начальником МРЕО». У так званому «МНС ЛНР» підтвердили вибух авто і повідомили, що чоловік, який під час вибуху знаходився в авто, перебуває в лікарні з діагнозом «опік шиї, тулуба, кінцівок II-III ступеня, 90% поверхні тіла, рвана рана лівого стегна».

У «відомстві» розповіли, що інцидент трапився 11 серпня. Колаборант завершив покупки в магазині, сів у своє авто та почав їхати. Але через декілька секунд авто вибухнуло. Чоловіку вдалося вистрибнути з машини. Водій, який проїжджав повз, зміг довести його до лікарні.

«Напевно, орки сьогодні за традицією почнуть пошукові операції партизанів, вкотре не знайдуть, скажуть, що колаборант палив за кермом», – зазначив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Раніше повідомлялося, що у Мелітополі невідомі підірвали штаб «Єдиної Росії».

Після вибухів у центрі Мелітополя поблизу псевдомерії колаборанти намагаються виїхати з міста. Проте більшість спроб є невдалими, адже їх затримують працівники російських спецслужб.

До слова, триває 170-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Авіаційне угруповання ворога підтримує дії наземних угруповань із зосередженням основних зусиль на Донецькому напрямку.