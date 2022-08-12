Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Луганщина: рашисти намагалися прорвати оборону ЗСУ біля 14 населених пунктів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Луганщина: рашисти намагалися прорвати оборону ЗСУ біля 14 населених пунктів
Росіяни сім разів обстрілював Луганську область зі ствольної та реактивної артилерії
фото ілюстративне

11 серпня окупанти вісім разів атакували Луганщину з повітря

Російські загарбники упевнені в результатах псевдореферендуму, який ще не відбувся, хоча все ще не можуть дотиснути Луганщину, не кажучи вже про Донеччину. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Свою турботу про населення окупанти демонструють безоплатним хлібом, гарячими обідами, які роздаватимуть сьогодні в Сєвєродонецьку, та можливістю прийняти душ раз на три місяці. Приїздять якісь високопосадовці, які колись вважали себе президентами РФ, обіцяють відремонтувати школи. Так хто в цих школах буде вчитися?», – зазначає голова ОВА.

Гайдай зазначив, що рашисти думають про результати референдуму, а не про майбутнє людей. Систему опалення, котельні в окупованих містах ніхто не готує. Зазначається, що 90 % населення великих міст евакуювалося з Луганщини. 

Відносно ситуації на фронті – сьогодні вночі ворог здійснив ракетний удар, сім разів обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії, двічі до штурмових дій долучав танкові підрозділи. Протягом 11 серпня вісім разів росіяни атакували із повітря.

Із різних боків намагалися прорвати оборону ЗСУ біля 14 населених пунктів, вкотре штурмували Верхньокам’янське, але знов відійшли на попередньо зайняті позиції.

Триває 170-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Авіаційне угруповання ворога підтримує дії наземних угруповань із зосередженням основних зусиль на Донецькому напрямку.

Читайте також:

Теги: війна в Україні війна окупанти Україна росія Луганщина

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ФСБшники шукають чоловіків для мобілізації на базарах та у спальних районах
Луганщина: окупанти мобілізують пенсіонерів і неповнолітніх
7 серпня, 14:31
Окупанти почали запрошувати на роботу в шахту чоловіків із сусідніх областей РФ
Шахти Луганщини на межі закриття, – Гайдай
9 серпня, 09:37
Розмінування на окупованих територіях майже не відбувається
Окупанти за ніч випустили по Луганщині 12 ракет
Вчора, 10:07

Події в Україні

Харківщина: рашисти зруйнували ще один навчальний заклад (фото)
Харківщина: рашисти зруйнували ще один навчальний заклад (фото)
Бійці ЗСУ знищили понад 43 тис. окупантів, – Генштаб
Бійці ЗСУ знищили понад 43 тис. окупантів, – Генштаб
Аеродром «Саки», ймовірно, залишається придатним до експлуатації, – британська розвідка
Аеродром «Саки», ймовірно, залишається придатним до експлуатації, – британська розвідка
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 12 серпня
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 12 серпня
Полтавська ОВА попередила про постріли в області
Полтавська ОВА попередила про постріли в області
Луганщина: рашисти намагалися прорвати оборону ЗСУ біля 14 населених пунктів
Луганщина: рашисти намагалися прорвати оборону ЗСУ біля 14 населених пунктів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
109K
Латвія визнала Росію державою-спонсором тероризму. Перша реакція Москви
45K
Світ перевернувся: Данілов відреагував на засідання Радбезу ООН
36K
Наслідки вибухів на авіабазі у Криму: оприлюднено нові знімки
21K
Міноборони Британії повідомило, на що розраховував Путін у серпні 
19K
Волкер пояснив проросійські заяви Трампа і заспокоїв українців
9472
Більше, ніж план Маршалла: Шольц підрахував, скільки коштуватиме відновлення України

Новини

Окупанти залучають авіацію під час наступу на Донбасі – Генштаб
Сьогодні, 07:23
Зенітники збили два «Калібри» над Харківщиною (відео)
Вчора, 17:28
Чи причетна Україна до вибухів поблизу Сак: відповідь Міноборони і Генштабу 
Вчора, 17:14
РФ готує провокацію проти Зеленського: хочуть дискредитувати його в Європі
Вчора, 16:59
Окупанти знову обстріляли Запорізьку АЕС, над станцією – дим (відео) 
Вчора, 16:25
Війна впливає на погоду: наслідки відчують всі – прогноз кліматологів 
Вчора, 16:14

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту