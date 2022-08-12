Луганщина: рашисти намагалися прорвати оборону ЗСУ біля 14 населених пунктів

Росіяни сім разів обстрілював Луганську область зі ствольної та реактивної артилерії

11 серпня окупанти вісім разів атакували Луганщину з повітря

Російські загарбники упевнені в результатах псевдореферендуму, який ще не відбувся, хоча все ще не можуть дотиснути Луганщину, не кажучи вже про Донеччину. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Свою турботу про населення окупанти демонструють безоплатним хлібом, гарячими обідами, які роздаватимуть сьогодні в Сєвєродонецьку, та можливістю прийняти душ раз на три місяці. Приїздять якісь високопосадовці, які колись вважали себе президентами РФ, обіцяють відремонтувати школи. Так хто в цих школах буде вчитися?», – зазначає голова ОВА.

Гайдай зазначив, що рашисти думають про результати референдуму, а не про майбутнє людей. Систему опалення, котельні в окупованих містах ніхто не готує. Зазначається, що 90 % населення великих міст евакуювалося з Луганщини.

Відносно ситуації на фронті – сьогодні вночі ворог здійснив ракетний удар, сім разів обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії, двічі до штурмових дій долучав танкові підрозділи. Протягом 11 серпня вісім разів росіяни атакували із повітря.

Із різних боків намагалися прорвати оборону ЗСУ біля 14 населених пунктів, вкотре штурмували Верхньокам’янське, але знов відійшли на попередньо зайняті позиції.

Триває 170-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Авіаційне угруповання ворога підтримує дії наземних угруповань із зосередженням основних зусиль на Донецькому напрямку.