Рашисти можуть атакувати Україну дронами, поки готуються до нового ракетного обстрілу – Гуменюк

Українські військові попередили, що окупанти готові до використання ще тієї партії дронів, яку вони отримали від Ірану

Російські загарбники можуть атакувати території України з дронів в той час, поки готуються до нового масованого ракетного удару. Про це заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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«Кораблів зараз у Чорному морі у ворога поменшало суттєво, у них залишилося всього 5, і ракетоносії в пунктах базування. На бойовому чергуванні їх немає. Але ж ми пам'ятаємо, що вони перед цим відпрацювали, дуже багато «Калібрів» використали, саме тому потребують часу на переспорядження», – розповіла Гуменюк.

При цьому вона акцентувала, що не лише святкові дні для ворога є «значущими», адже росіяни намагаються атакувати Україну постійно.

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«Зараз, готуючись до цього, цілком імовірно будуть використовувати ще дронові атаки, а тим часом підтягувати ракетоносії», – зазначила Гуменюк.

Вона також сказала, що окупанти готові до використання ще тієї партії дронів, яку вони отримали від Ірану. Своєю чергою Гуменюк нагадала, що південний регіон є «транзитним» для російських ракет, тож від роботи ППО залежить чи долетять ракети вглиб України.

«Зараз ворог намагається тероризувати райони, прилеглі до лінії фронту – Запорізький напрямок, Дніпропетровську область (Нікопольський район) тощо», – зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, триває 312-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 31 ракетний і 12 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація щодо жертв серед цивільного населення уточнюється.