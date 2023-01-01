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Рашисти можуть атакувати Україну дронами, поки готуються до нового ракетного обстрілу – Гуменюк

Альона Боженко
glavcom.ua
Рашисти можуть атакувати Україну дронами, поки готуються до нового ракетного обстрілу – Гуменюк
Росія може атакувати Україну дронами
фото ілюстративне

Українські військові попередили, що окупанти готові до використання ще тієї партії дронів, яку вони отримали від Ірану

Російські загарбники можуть атакувати території України з дронів в той час, поки готуються до нового масованого ракетного удару. Про це заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Кораблів зараз у Чорному морі у ворога поменшало суттєво, у них залишилося всього 5, і ракетоносії в пунктах базування. На бойовому чергуванні їх немає. Але ж ми пам'ятаємо, що вони перед цим відпрацювали, дуже багато «Калібрів» використали, саме тому потребують часу на переспорядження», – розповіла Гуменюк.

При цьому вона акцентувала, що не лише святкові дні для ворога є «значущими», адже росіяни намагаються атакувати Україну постійно.

«Зараз, готуючись до цього, цілком імовірно будуть використовувати ще дронові атаки, а тим часом підтягувати ракетоносії», – зазначила Гуменюк.

Вона також сказала, що окупанти готові до використання ще тієї партії дронів, яку вони отримали від Ірану. Своєю чергою Гуменюк нагадала, що південний регіон є «транзитним» для російських ракет, тож від роботи ППО залежить чи долетять ракети вглиб України.

«Зараз ворог намагається тероризувати райони, прилеглі до лінії фронту – Запорізький напрямок, Дніпропетровську область (Нікопольський район) тощо», – зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, триває 312-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 31 ракетний і 12 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація щодо жертв серед цивільного населення уточнюється.

Теги: окупанти військові інфраструктура населення ворог росіяни

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