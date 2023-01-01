Ворог у новорічну ніч обстріляв дитячу лікарню Херсона
Через атаку трапилася пожежа
У Херсоні новорічної ночі ворог обстріляв дитячу обласну лікарню. Через атаку трапилася пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. Про це інформує ДСНС України.
Персонал лікарні до прибуття вогнеборців евакуював у підвал 17 дітей, 4 батьків та 38 працівників. Постраждалих немає.
Також було 2 попадання в інший корпус лікарні. Пожежі не виникло. Вибито вікна, пошкоджено стіну. В момент обстрілу в приміщенні людей не було.
Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів у новорічну ніч Херсон та навколишні населені пункти залишилися без електроенергії.
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