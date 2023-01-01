Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ворог у новорічну ніч обстріляв дитячу лікарню Херсона

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ворог у новорічну ніч обстріляв дитячу лікарню Херсона
Персонал лікарні до прибуття вогнеборців евакуював у підвал 17 дітей
фото: ДСНС України

Через атаку трапилася пожежа

У Херсоні новорічної ночі ворог обстріляв дитячу обласну лікарню. Через атаку трапилася пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. Про це інформує ДСНС України.

Персонал лікарні до прибуття вогнеборців евакуював у підвал 17 дітей, 4 батьків та 38 працівників. Постраждалих немає.

Ворог у новорічну ніч обстріляв дитячу лікарню Херсона фото 1

Також було 2 попадання в інший корпус лікарні. Пожежі не виникло. Вибито вікна, пошкоджено стіну. В момент обстрілу в приміщенні людей не було.

7 фото
На весь екран

Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів у новорічну ніч Херсон та навколишні населені пункти залишилися без електроенергії

Читайте також: Новорічний терор України: ситуація в регіонах
Теги: ворог Херсон рятувальники пожежа

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після деокупації Херсон постійно перебуває під ворожими обстрілами
Мікрорайон Херсона, що постійно під обстрілами, буде з водою на Новий рік
Вчора, 2022, 09:36
Внаслідок російського обстрілу на Херсонщині постраждали діти
Окупанти обстріляли Херсонщину: поранено двох дітей
Вчора, 2022, 20:21
Окупанти поцілили в об'єкт критичної інфраструктури
Рашисти у новорічну ніч залишили Херсон без світла
Сьогодні, 05:39

Події в Україні

Ворог у новорічну ніч обстріляв дитячу лікарню Херсона
Ворог у новорічну ніч обстріляв дитячу лікарню Херсона
В Хмельницькому померла дівчина, яка постраждала внаслідок обстрілу окупантів
В Хмельницькому померла дівчина, яка постраждала внаслідок обстрілу окупантів
Зеленський розчулив українців: у мережі вирують емоції через новорічну промову президента
Зеленський розчулив українців: у мережі вирують емоції через новорічну промову президента
Новорічний терор України: ситуація в регіонах
Новорічний терор України: ситуація в регіонах
Скільки ще ракетних ударів по Україні може завдати Росія: дані ГУР
Скільки ще ракетних ударів по Україні може завдати Росія: дані ГУР
День народження Степана Бандери. Збулося його пророцтво
День народження Степана Бандери. Збулося його пророцтво

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
Кличко повідомив про влучання у трьох районах столиці
41K
Новий рік у РФ. Соцмережі пишуть про «бавовну» у багатьох російських містах
23K
Головне за ніч: новорічний терор рашистів та святковий прогноз Буданова
22K
Новорічний терор окупантів: Залужний повідомив, скільки ракет вдалося збити
22K
У столиці лунають сильні вибухи, Кличко попередив про небезпеку
20K
У столиці в новорічну ніч повітряна тривога тривала більше чотирьох годин

Новини

ЗСУ ліквідували понад 300 окупантів під Каховкою та на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 2022, 07:06
Російська еліта з жахом спостерігає за діями Путіна – The Washington Post
30 грудня, 2022, 14:43
Обстріли Сумщини: зафіксовано майже 100 прильотів
30 грудня, 2022, 11:46
Олланд про Мінські домовленості: дали час зміцнити українську армію і стримували окупацію Донбасу
30 грудня, 2022, 11:28
ЗСУ знищили ракетний комплекс і склад боєприпасів окупантів – Генштаб
30 грудня, 2022, 07:10
Київ під обстрілами «дронів-камікадзе»: жителі чують звуки вибухів (відео)
30 грудня, 2022, 02:38

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту