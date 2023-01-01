Нічна атака на Київ. КМВА розповіла подробиці обстрілів
Внаслідок нічної атаки на Київ 1 січня ніхто не загинув
Росіяни в ніч на 1 січня атакували Київ. Військові знищили у небі над столицею 32 ворожі цілі. Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.
«В районі Києва було виявлено 32 повітряні цілі, усі 32 було знищено», – йдеться у повідомленні.
Інформації щодо постраждалих немає. Водо-та теплопостачання міста працює в штатному режимі.
Однак зранку, о 07:20 на другій колії станції метро «Гідропарк» Святошинсько-Броварської лінії було виявлено предмет схожий на уламок ракети. Тому рух електропотягів від станції метро «Лісова» до станції «Дніпро» було тимчасово призупинено. На місці працювала вибухотехнічна служба.
Нагадаємо, у новорічну ніч ворожі дрони і ракети атакували Київ та Київщину.
Зокрема на правому березі Києва пролунало чотири потужні вибухи.
Додамо, триває 312-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 31 ракетний і 12 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація щодо жертв серед цивільного населення уточнюється.
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