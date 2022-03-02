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    Події в Україні

    Ворог втратив тактичну ініціативу та знизив темпи просування – Генштаб

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    ЗСУ дали знатну відсіч окупантам &ndash; Залужний - Ворог втратив тактичну ініціативу та знизив темпи просування – Генштаб
    ЗСУ дали знатну відсіч окупантам – Залужний
    фото з відкритих джерел

    Агресор змушений проводити мобілізацію для формування резерву

    Головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний повідомив, що Збройні сили України дали таку відсіч агресору, що для продовження наступу він змушений проводити мобілізацію для формування резерву. Ворог втратив тактичну ініціативу та знизив темпи просування.

    «Сьогодні (1 березня – ред.) під час запеклих боїв на Чорнобильському напрямку отримав поранення начальник штабу 36 армії (Улан-Уде) Східного воєнного округу. У Сіверському операційному районі загинув (за іншими даними, отримав поранення) командир 11 окремої десантно-штурмової бригади (Улан-Уде) Повітряно-десантних військ ЗС РФ. У російських окупантів є два варіанти: бути знищеними або здатися. Ми на своїй землі, а тому захищатимемо її до останньої краплі крові. Як своєї, так і загарбника», – йдеться в повідомленні.

    За словами головнокомандувача ЗСУ, весь світ бачить, як держава-агресорка Російська Федерація веде криваву війну проти України, використовуючи дальню та оперативно-тактичну авіацію із застосуванням високоточної зброї дальньої дії. У прицілі російських окупантів – мирні міста, але вони холоднокровно натискають на спусковий механізм, що робить їх військовими злочинцями.

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    Нагадаємо, окупанти з Білорусі атакували бомбами Житомир: горять будинки (відео).

    Як відомо, у бік Снігурівки рухається російська колона із близько 100 одиниць техніки.

    Також ЗСУ збили вертоліт та літак окупантів.

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    Теги: Росія ЗСУ війна
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    Ворог втратив тактичну ініціативу та знизив темпи просування – Генштаб