У Херсоні знайшли тіла захисників міста – Геращенко (відео 18+)

Люди полягли за своє місто та Україну

Цивільних мешканців, які хотіли зупинити ворога, вбили

Антон Геращенко повідомив, що у Херсоні знайшли тіла захисників міста. Маючи лише коктейлі Молотова, вони намагалися зупинити бронеколону російських окупантів. Про це йдеться у Telegram Pravda Gerashchenko.

Радник міністра внутрішніх справ Геращенко заявив: після перемоги України у Херсоні у «Бузковому парку» спорудять Меморіал мужності та сміливості захисників міста. Голими руками вони намагалися зупинити ворога.

«Вони всі загинули, і ніхто не хотів помилування. Це – найтрагічніші кадри, які я бачив за всі шість днів вторгнення російських нацистів. На це не можна дивитися без сліз», – написав Геращенко.

У соцмережах пишуть, що російські нелюди заявили: за кожну спробу захистити Херсон вбиватимуть 30 цивільних.

Нагадаємо, горять житлові будинки та міські об'єкти. Херсон під атакою окупанта – мер.

Як повідомлялося, у Херсоні людей беруть у полон, містом курсує техніка окупантів.

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