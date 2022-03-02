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    Події в Україні

    У Херсоні знайшли тіла захисників міста – Геращенко (відео 18+)

    Люди полягли за своє місто та Україну - У Херсоні знайшли тіла захисників міста – Геращенко (відео 18+)
    Люди полягли за своє місто та Україну
    скріншот із відео

    Цивільних мешканців, які хотіли зупинити ворога, вбили

    Антон Геращенко повідомив, що у Херсоні знайшли тіла захисників міста. Маючи лише коктейлі Молотова, вони намагалися зупинити бронеколону російських окупантів. Про це йдеться у Telegram Pravda Gerashchenko.

    Радник міністра внутрішніх справ Геращенко заявив: після перемоги України у Херсоні у «Бузковому парку» спорудять Меморіал мужності та сміливості захисників міста. Голими руками вони намагалися зупинити ворога.

    «Вони всі загинули, і ніхто не хотів помилування. Це – найтрагічніші кадри, які я бачив за всі шість днів вторгнення російських нацистів. На це не можна дивитися без сліз», – написав Геращенко.

    У соцмережах пишуть, що російські нелюди заявили: за кожну спробу захистити Херсон вбиватимуть 30 цивільних.

    Нагадаємо, горять житлові будинки та міські об'єкти. Херсон під атакою окупанта – мер.

    Як повідомлялося, у Херсоні людей беруть у полон, містом курсує техніка окупантів.

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    Теги: Антон Геращенко Херсон Telegram місто радник помилування
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    У Херсоні знайшли тіла захисників міста – Геращенко (відео 18+)