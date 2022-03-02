На Миколаївщині ЗСУ змусили окупантів тікати

Ворог зазнав великих втрат: понад 800 одиниць техніки

Збройні сили України продовжують контролювати Миколаївську область. Ворог ганебно втік з поля бою, зазнавши колосальних втрат. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Кім. Він оприлюднив відеозапис у Telegram увечері 1 березня.

«Завтра порахуємо, але багато техніки поклали. Збили наш один вертоліт – два пілоти живі. Втрати ворога значні. Дуже багато їх так і залишилось у полях Миколаївщини – у них просто скінчилася солярка. Завтра будемо їх усіх шукати», – сказав Віталій Кім.

Також він звернувся до мешканців Херсонщини.

«Звертаюся до наших друзів і сусідів херсонців. Знаю, що у вас там зі зброєю партизанів дуже багато. Скину місце на карті – там орки, після того, як не виконали жодного завдання, побиті повертаються. Біля підстанції. Якщо є бажання, можете принести їм гаряченького», – додав він.



Колона ворожої техніки, яку українські авіація, військові й тероборона знищили біля міста Баштанка на Миколаївщині, налічувала 800 одиниць. Про це повідомив у Facebook голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

«Вдень отримали інформацію про колону російських військових, яка рухалася в сторону Кривого Рогу з Баштанки та налічувала приблизно 800 одиниць колісної техніки. Наші захисники відпрацювали оперативно, не лишивши ворогу шансів навіть потрапити на територію Дніпропетровщини. Колону атакували з повітря, окупантам міцно дісталося», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ворог втратив тактичну ініціативу та знизив темпи просування – Генштаб.

Як стало відомо, у бік Снігурівки рухається російська колона із близько 100 одиниць техніки.

Також окупанти з Білорусі атакували бомбами Житомир: горять будинки (відео).

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