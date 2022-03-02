Вони нас пощьолкають усіх на**й, всю нашу армію – окупанти панікують (аудіо)

Вороги нарешті усвідомили, що їх чекає в Україні

У мережі показали розмову російських військових

Росія сьомий день намагається зламати опір України, але отримує зворотній ефект: саме російські окупаційні війська зараз деморалізовані та налякані. Свідчень цьому чимало. Держспецзв'язку опублікувало ще один до колекції – розмову про російських військових, сповнену паніки та зневіри.

Держспецзв'язку опублікували запис розмови якогось росіянина, якому вдалося поговорити з російським військовим, який знає, що насправді відбувається в Україні.

«Зустрів військового, який служить у батальйоні з-під Максимки (ймовірно, Ярославська область Росії – ред.). Він знає, що відбувається в Камишинському теж (вочевидь, мовиться про військову частину з Волгоградської області – ред.)», – каже чоловік.

«Жах. Загиблих – 70%. 70%... У них частина – 3,5 тис. 70% загинули вже з цих частин. Ви уявляєте, скільки там трупів, бл**? Це пі***ць, хлопці. Вони нас пощьолкають усіх на**й, всю нашу армію... Уявляєте, що буде?», – налякано говорить росіянин.

А далі починає боятися за своїх дітей, хоча до наших дітей, яких росіяни вбивають, йому, вочевидь, байдуже: «Нас, пенсіонерів, не покличуть, а кого? Синів, дітей будуть брати на війну, б**дь. Ви не уявляєте, що там відбувається».

«Він (радше за все, мовиться про Путіна, – 24 канал) розповідає про нашу армію. Яка на**й наша армія, б**дь?! Неготових туди посилають... Звідки пацани... Воювали вони хіба, б**дь? Коротше, ж**а. Не дивіться новини – там усе повний піз***ж. Повний піз***ж по телевізору», – підсумував росіянин.

Також росіянин каже, що загиблих окупантів в Україні вже приблизно 10 тис.

Увага, ненормативна лексика!

Нагадаємо, на Донбасі українські захисники перетворили групу кадирівців на вантаж «200».

Також полонений російський окупант розповів про звірства у своїй армії: офіцери вбивають своїх поранених солдат, залишають загиблих на полі бою, не сповіщають рідних.

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