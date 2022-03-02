Путін вчиняє злочин проти українського народу – Німеччина

Канцлер Німеччини назвав війну в Україні «поворотним моментом для Європи та західного світу»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав дії президента Росії Володимира Путіна проти України злочином та закликав російського лідера до негайного припинення бойових дій у нашій країні. Про це він заявив на пресконференції за підсумками переговорів із прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Беттелем.

«Я хочу, щоб він [Путін] повернув російських солдатів до Росії і знову сів за стіл діалогу. Кровопролиття має зупинитися. Володимир Путін вчиняє злочин проти українського народу», – сказав Шольц.

За його словами, війна в Україні стала «поворотним моментом для Європи та західного світу».

«Це будуть дуже драматичні часи. Картини з багатьма загиблими і пораненими, зруйнованими будівлями та інфраструктурою, які нам довелося оплакувати, – це лише початок того, що, швидше за все, відбудеться», – зауважив Шольц.

Канцлер ФРН зазначив, що ухвалені Брюсселем у відповідь на російське вторгнення санкції проти Москви демонструють тверду підтримку Києва з боку Євросоюзу.

«Ми продовжимо підтримувати Україну у боротьбі проти невиправданого нападу», – запевнив політик.

Прем’єр-міністр Люксембургу Ксав’є Беттель підтримав свого німецького колегу.

«Це наш клятий обов’язок відстоювати український народ. Ви не забуті. Ви не самотні, – емоційно сказав він, звертаючись до українців. Ми повинні продовжувати наші дипломатичні зусилля. Ми повинні досягти припинення вогню і без переговорів це буде неможливо», – додав прем'єр-міністр Люксембургу.

Нагадаємо, Німеччина надасть Україні 500 ракет Stinger та протитанкову зброю.

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