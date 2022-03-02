  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Путін вчиняє злочин проти українського народу – Німеччина

    Шольц пообіцяв і надалі підтримувати Київ - Путін вчиняє злочин проти українського народу – Німеччина
    Шольц пообіцяв і надалі підтримувати Київ
    фото: Associated Press

    Канцлер Німеччини назвав війну в Україні «поворотним моментом для Європи та західного світу»

    Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав дії президента Росії Володимира Путіна проти України злочином та закликав російського лідера до негайного припинення бойових дій у нашій країні. Про це він заявив на пресконференції за підсумками переговорів із прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Беттелем.

    «Я хочу, щоб він [Путін] повернув російських солдатів до Росії і знову сів за стіл діалогу. Кровопролиття має зупинитися. Володимир Путін вчиняє злочин проти українського народу», – сказав Шольц.

    За його словами, війна в Україні стала «поворотним моментом для Європи та західного світу».

    «Це будуть дуже драматичні часи. Картини з багатьма загиблими і пораненими, зруйнованими будівлями та інфраструктурою, які нам довелося оплакувати, – це лише початок того, що, швидше за все, відбудеться», – зауважив Шольц.

    Канцлер ФРН зазначив, що ухвалені Брюсселем у відповідь на російське вторгнення санкції проти Москви демонструють тверду підтримку Києва з боку Євросоюзу.

    «Ми продовжимо підтримувати Україну у боротьбі проти невиправданого нападу», – запевнив політик.

    Прем’єр-міністр Люксембургу Ксав’є Беттель підтримав свого німецького колегу.

    «Це наш клятий обов’язок відстоювати український народ. Ви не забуті. Ви не самотні, – емоційно сказав він, звертаючись до українців. Ми повинні продовжувати наші дипломатичні зусилля. Ми повинні досягти припинення вогню і без переговорів це буде неможливо», – додав прем'єр-міністр Люксембургу.

    Нагадаємо, Німеччина надасть Україні 500 ракет Stinger та протитанкову зброю.

    Читайте також:
    Теги: Німеччина санкції війна Путін злочин Олаф Шольц
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Путін вчиняє злочин проти українського народу – Німеччина