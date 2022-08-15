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Ворог обстріляв Миколаїв: є поранені, пошкоджено навчальний заклад (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ворог обстріляв Миколаїв: є поранені, пошкоджено навчальний заклад (фото)
фото ілюстративне

Пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, багатоповерхівки, транспортні засоби

Сьогодні вночі російські загарбники знову обстріляли Миколаїв, але обійшлося без постраждалих. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

«13 та 14 серпня 2022 року російські військові здійснили обстріл з реактивних систем залпового вогню житлових кварталів та об’єктів цивільної інфраструктури одного з районів міста Миколаєва.

Внаслідок ворожого обстрілу отримав осколкові поранення місцевий мешканець. Пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, багатоповерхівки, транспортні засоби, промислові об’єкти, лінії комунікації», – йдеться в повідомленні.

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Також 15 серпня близько 02.40 год окупанти знову обстріляли обласний центр. Внаслідок чого пошкоджено навчальний заклад та готель на околицях міста. Попередньо без постраждалих.

Як повідомлялося, сьогодні вночі у Харкові та Миколаєві знову пролунали вибухи. Вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги. Також російські загарбники ввечері 13 серпня та вночі 14 серпня вкотре обстріляли Миколаїв та область. Ворог бив по портовій інфраструктурі та житловим кварталам.

Нагадаємо, триває 173-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог  намагається вести наступальні дії на Краматорському та Бахмутському напрямках, але успіху не має. 

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Теги: війна Миколаїв обстріл

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