Обстріл Харкова: вже відомо про сімох постраждалих (фото)

Окупанти обстріляли дитячі майданчики, житлові будинки та зупинку громадського транспорту

Стало відомо про ще двох постраждалих внаслідок масованого обстрілу житлового масиву Харкова. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

«Після ранкового обстрілу Салтівки звернулися до медиків ще двоє постраждалих: жінці 69 років надали допомогу на місці. 80-річну харків‘янку госпіталізували до медустанови, стан – середній», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники зазначають, що із реактивних систем залпового вогню окупанти обстріляли дитячі майданчики, житлові будинки, територію храму, магазину, гаражний кооператив та зупинку громадського транспорту у Салтівського району міста Харкова.

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Як раніше повідомлялося, у ніч на понеділок, 15 серпня, російські війська знову обстріляли Харків. Це сталося о 2:50. Окупанти поцілили у Слобідський район міста.

Нагадаємо, триває 173-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог намагається вести наступальні дії на Краматорському та Бахмутському напрямках, але успіху не має.