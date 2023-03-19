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Окупанти обстріляли дві громади на Миколаївщині

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли дві громади на Миколаївщині
Окупанти обстріляли Очаківську та Куцурубську громади на Миколаївщині
фото з відкритих джерел

Російські окупаційні війська задіяли ствольну артилерію та міномети

За минулу добу, 18 березня, російські окупаційні війська завдали удару по Очаківській та Куцурубській громаді Миколаївської області, використавши міномети та ствольну артилерію. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

18 березня о 13:12, 15:14, 17:22, 18:36, 20:31 із мінометів та ствольної артилерії ворог обстрілював акваторію Очаківської громади. Пошкоджень інфраструктури та постраждалих немає.

Також учора о 20:33 зі ствольной артилерїї ворог вдарив у напрямку Куцурубської громади. Обійшлося без постраждалих, інформація щодо руйнувань — уточнюється.

У інших районах області попередня доба минула без обстрілів.

Додамо, що за минулу добу, 18 березня, війська РФ 53 рази обстріляли Херсонську область, випустивши 269 снарядів з важкої артилерії та «Градів».

Теги: 8 березня Миколаїв Віталій Кім ворог

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