Китай обрав війну? Як українці відреагували на мирний план Сі Цзіньпіня

Китай виявляє неабияку прихильність до Росії, проте все ж заявляє про мир в Україні

КНР намагається підтримати і Україну, і Росію

Китай запропонував власну формулу миру в Україні, проте вона приховує чимало нюансів. Українці у соцмережах не забарилися й відреагували на пропозицію КНР.

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Хоч Китай зайняв нейтральну позицію щодо війни в Україні та не засудив Росію за вторгнення, проте закликав до врегулювання шляхом переговорів. На дипломатичному рівні Пекін підтримує Москву, засуджуючи санкції та утримуючись під час голосування в ООН, якщо резолюція стосується Росії.

Мирна пропозиція Китаю обурила українців. Директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко вважає, що план узагалі має на меті врегулювати відносини КНР із США. До того ж зараз Китаю не потрібен розвал чи знищення Росії. Згадують і про постачання зброї Китаєм.

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Уже перший пункт (припинення вогню) не влаштовує дві сторони: українці вимагають виведення російських військ, а росіяни кричать про вихід на кордони анексованих областей. Всі інші пункти, апелюють не тільки і не стільки до Москви чи Києва, скільки до топ-країн світу. Єдина жорстка червона лінія – ядерна зброя і її застосування. І тут Путін, на думку українців, отримав ляпас.

Денисенко переконаний, що нині Китай готовий і до довгої війни, і до відносної заморозки конфлікту. Тому ті, хто вважає, що прийде Китай і вирішить всі питання, глибоко помиляються. Китай тільки вступив в цю гру.

Голова правління Інституту світової політики, керівник інформагентства «Главком» Віктор Шлінчак спершу радить вивести з України російські війська, влаштувати трибунал над військовими злочинцями й узгодити відшкодування для України.

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На думку українців, китайці запропонували під виглядом мирного плану троянського коня під Україну. Деякі й узагалі вважають Китай ворогом України.

Документ про мирне врегулювання війни КНР може використати як аргумент військової підтримки Росії й прямої конфронтації зі США.

Також упевнені й у тому, що без дозволу Пекіну російський диктатор ніколи б не наважився на повномасштабне вторгнення, тож китайці дали благословення на знищення України. Єдине, що вони не врахували – це наскільки недієздатною та нікчемною виявиться Росія і наскільки звитяжною виявиться українська нація.

Крім того, користувачі соцмереж вважають, що план Китаю насправді має на меті протилежне заявленим цілям – насправді КНР хоче допомогти окупантам. Чимало українців погоджуються, що Китай Україні не друг, а ворог, адже просто в цей час країна-союзниця Путіна постачає нелетальну військову допомогу агресору. Тож план Китаю – знищення України.

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Підкреслили й те, що у Китаї немає українського посла. Тож постає питання: чому Україна не призначила свого представника в одну з найпотужніших держав світу.

Чимало користувачів наголосили на тому, що відтепер Китай офіційно підтримав Росію й обрав війну. 12 пунктів «про мир» є нічим іншим, як пропозиція Києву передати Росії біля 20% власної території й посадити Україну за «стіл переговорів», аж доки останній українець там не денацифікується, а в його хату не приїде жити бурят чи дагестанець.

Крім того, Пекін уже оголосив про надання агресорці матеріальної і, зокрема, військово-технічної допомоги. Те, що (поки що) йдеться про зброю нелетальну, означає, що армія агресорки матиме все, крім, можливо, цілих танків (частини танків не є зброєю), винищувачів і авіаносців.

У ближчій і середній історичній перспективі КНР зацікавлена в перемогах і зміцненні РФ, оскільки розраховує, що Росія сковуватиме НАТО. А перемога України (Заходу) над Росією (Азією) означала б для КНР неможливість планованої агресії проти Тайваню, під сумнів ставляться плани на блокування головного світового судноплавства.

У соцмережах навіть заговорили про Третю світову війну, хоч оголошувати її, як це передбачено міжнародним правом і традиціями воєн, як бачимо, ніхто поки що не збирається. Хоча у війні на боці України так чи інак беруть участь понад 50 країн світу, а з боку Росії – невідомо, проте мова може йти принаймні поки що про кілька. Проте від того, як швидко буде припинено агресію в Україні (і чи її буде припинено, взагалі) й поновлено міжнародне право, залежить доля й майбутнє світу.

Та попри все, українці не втрачають почуття гумору й реагують на мирний план Китаю жартами.

Скидається на те, що своїм планом Китай намагається згуртувати навколо себе так званий «мирний табір» на противагу табору «війни». Пункти китайської мирної пропозиції не відстоюють українські національні інтереси, адже їх мета – не мирне завершення війни, а посилення власного глобального впливу та шлях на подальшу конфронтацію із США в поєднанні зі спробою перехопити світове лідерство.

Нагадаємо, нещодавно Пекін заявив, що представить своє бачення врегулювання війни Росії проти України – уже не «мирний план»: коли і який документ щодо України опублікує Китай.

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Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський наголосив, що Китай наразі не надав жодного офіційного документу щодо так званого «мирного плану». Через це Україна розраховує на підтримку власної «формули миру».

Відомо, що Пекін назвав війну Росії проти нашої держави «українською кризою»: Китай оприлюднив свою формулу миру. У документі КНР 12 пунктів.

Також Китай закликав світову спільноту менше застосовувати санкції проти Росії та вважає, що війну в Україні можна зупинити лише шляхом мирних переговорів – як зупинити війну в Україні: Китай озвучив свою формулу миру.

Підкреслимо, під час голосування Генасамблеї ООН за мирну резоліцію Україну Китай утримався, а сім країн узагалі проголосувало проти (список).

Зауважимо, що влада Китаю сформулювала своє бачення міжнародної політики: Росія повинна повернути Україні всі її окуповані території, забути про можливість використання ядерної зброї, а також віддати Китаю контроль над усією територією Африки – у тому числі місця, де діє російська приватна армія «Вагнер».

Крім того, глава МЗС Китаю Цінь Ган закликав «певні країни» припинити розпалювати вогонь війни в Україні та заявив, що Китай глибоко стурбований тим, що ситуація може вийти з-під контролю.

Раніше представник МЗС КНР Ван Веньбінь закликав США переглянути свою позицію щодо України.

До того ж КНР закликає врегулювати питання війни РФ в Україні шляхом діалогу та переговорів, а також до поваги суверенітету та територіальної цілісності всіх країн – Китай визначився: Путін має віддати Україні всі території та лишитися непокараним.

Зазначимо, що Китай Сі Цзіньпіна ще не почувається досить всесильним, щоб відкрито підтримати агресію путінської Росії. Геополітичні маневри КНР тривають: Китай шукає золоту середину між війною та миром.