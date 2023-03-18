Південне угруповання РФ критично ослабло: експерт назвав причину

Забезпечення півдня погіршилося в кілька разів і втратило мінімально-прийнятні для угруповання обсяги

Південне угруповання російських окупаційних військ зазнає критичного дефіциту особового складу та бойової техніки, оскільки всі поповнення російське командування відправляє під Бахмут і на інші гарячі напрямки. Про це повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

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За даними Коваленка, необхідні поповнення перестали надходити на херсонсько-запорізький напрямок від початку 2023 року. Вже тоді багато російських підрозділів там мали по 70% від штатної чисельності солдатів і 30-50% штатної чисельності військової техніки.

«У міру підвищення інтенсивності боїв в районі Бахмута, а так само Вугледара, Мар'їнки, Авдіївки і насичення Луганської області силами і засобами для наступу на Лиман і Куп'янськ, забезпечення півдня погіршилося в кілька разів і на сьогоднішній день втратило мінімально-прийнятні для угруповання обсяги», – зазначив він.

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Експерт додав, що передові підрозділи російських військ на півдні не отримують компенсацію поточних втрат в техніці, а часто і не можуть поповнити боєкомплект. За його словами, багато підрозділів тут озброєні в основному піхотною зброєю, тоді як проблема з дефіцитом важкої техніки лише посилюється з кожним днем.

«Можна тільки собі уявити, що станеться із забезпеченням передових підрозділів і в цілому всього півдня, якщо розвиток подій там інтенсифікується в кілька разів і потреба в матеріально-технічному забезпеченні зросте в три-чотири і більше разів», – зазначає Коваленко.

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