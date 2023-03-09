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Відставка уряду та дострокові вибори: у Грузії протестувальники висунули нові вимоги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Відставка уряду та дострокові вибори: у Грузії протестувальники висунули нові вимоги
У Грузії третій день тривають протести
фото з відкритих джерел

Планується, що завтра об 11 ранку у Тбілісі триватимуть протести

У Грузії третій день поспіль тривають масові протести. Наразі учасники акції вимагають зміни влади в країні. Про це повідомляє телеканал «Руставі 2».

За його інформацією, на трибуну вийшли опозиційні політики, які звернулися до протестувальників та заявили про необхідність відставки уряду та дострокових виборів до парламенту.

При цьому частина опозиції наголошує, що не припинить протести, доки не буде впевнена в непорушності шляху та курсу в Європу. Планується, що завтра об 11 ранку у Тбілісі триватимуть протести.

У Тбілісі триває третій день масштабних демонстрацій проти скандального законопроєкту про «іноагентів». Наразі протестувальники додали вимогу відпустити усіх затриманих на акції.  Серед протестувальників багато опозиційних політиків, активістів і членів громадських організацій, студентів. У довколишніх кварталах багато правоохоронців.

Нагадаємо, у Тбілісі 7 та 8 березня пройшли багатотисячні акції протесту після того, як парламент у першому читанні ухвалив законопроект про іноагентів. Почалися зіткнення поліції та протестувальників. Вранці 9 березня правляча партія «Грузинська мрія – Демократична Грузія» відкликала законопроєкт із парламенту.

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Теги: 8 березня вибори Грузія парламент

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