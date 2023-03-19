Окупанти обстріляли Харківщину, є поранена
РФ обстріляла щонайменше 13 населених пунктів Харківщини
Упродовж доби 18 березня російська армія атакувала якнайменше 13 міст і сіл прикордоння на Харківщині, жінка дістала поранення. Про це поінформували в Харківській ОВА.
Російська армія надалі обстрілює прикордонні населені пункти Харківської області.
«Минулої доби під артилерійським вогнем окупантів перебували щонайменше 13 населених пунктів. Серед них: Куп'янськ, Дворічна, Вовчанськ, Ветеринарне, Гряниківка та ін.», – зазначили в адміністрації.
Так, в смт Дворічна жінка отримала осколкові поранення через обстріл РФ, її госпіталізували у досить важкому стані.
«Також обстрілами були пошкоджені приватні будинки та господарські споруди», – додали в ОВА.
До слова, за минулу добу, 18 березня, російські окупаційні війська завдали удару по Очаківській та Куцурубській громаді Миколаївської області, використавши міномети та ствольну артилерію.
Коментарі — 0