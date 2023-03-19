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Окупанти обстріляли Харківщину, є поранена

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Харківщину, є поранена
Ворог продовжує тероризувати мирне населення Харківщини
Фото: Харківська ОВА

РФ обстріляла щонайменше 13 населених пунктів Харківщини

Упродовж доби 18 березня російська армія атакувала якнайменше 13 міст і сіл прикордоння на Харківщині, жінка дістала поранення. Про це поінформували в Харківській ОВА.

Російська армія надалі обстрілює прикордонні населені пункти Харківської області.

«Минулої доби під артилерійським вогнем окупантів перебували щонайменше 13 населених пунктів. Серед них: Куп'янськ, Дворічна, Вовчанськ, Ветеринарне, Гряниківка та ін.», – зазначили в адміністрації.

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Ворог продовжує тероризувати мирне населення Харківщини
Фото: Харківська ОВА

Так, в смт Дворічна жінка отримала осколкові поранення через обстріл РФ, її госпіталізували у досить важкому стані.

«Також обстрілами були пошкоджені приватні будинки та господарські споруди», – додали в ОВА.

До слова, за минулу добу, 18 березня, російські окупаційні війська завдали удару по Очаківській та Куцурубській громаді Миколаївської області, використавши міномети та ствольну артилерію.

Теги: армія обстріл жінка поранення Харківщина

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