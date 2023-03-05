Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти обстріляли Купʼянськ на Харківщині: деталі (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Купʼянськ на Харківщині: деталі (фото)
Наслідки обстрілу будинку у Куп'янську
фото: Олег Синєгубов / Telegram

Унаслідок російської агресії загинув місцевий мешканець

Російські окупаційні війська у ніч проти 5 березня та зранку знову обстрілювали Куп'янськ Харківської області. Через це сталися руйнування та пожежі, а в одному житлових будинків загинув 65-річний чоловік. Про це повідомили голова ОВА Олег Синєгубов та ДСНС Харківської області.

Протягом доби окупанти били по населених пунктах Чугуївського та Куп'янського районів. Обстріл Куп'янська, який стався після 23:00, зруйнував щонайменше п'ять житлових будинків, господарські споруди та призвів до пожеж. Також у місті зазнали пошкоджень будівлі освітнього закладу та пологовий будинок.

5 фото
На весь екран
Наслідки обстрілу Куп'янська
фото: Олег Синєгубов / Telegram та Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

Від ранкового обстрілу постраждав залізничний вокзал міста. Пожежники вже загасили пожежу – постраждалих немає.

Зауважимо, жителів Куп'янського району вкотре закликали до евакуації – окупанти обстріляли село на Харківщині: загинула жінка.

До слова, триває 375-а доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито понад 130 атак противника на зазначених напрямках.

Читайте також: Росіяни прицільно обстріляли рятувальників на Харківщині, які витягували тіла з-під завалів (фото)
Теги: окупанти обстріл Харківщина Олег Синєгубов Куп'янськ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У результаті ракетного удару в Центральному парку Харкова серйозні руйнування
Окупанти вгатили ракетою по Центральному парку Харкова (фото)
8 лютого, 07:40
Генштаб повідомив, на яких напрямках ворог веде наступ
Генштаб повідомив, на яких напрямках ворог веде наступ
10 лютого, 07:02
Морпіх із Владивостока Микола Шевченко вирушив воювати в Україну менше ніж місяць тому
Полонений російський морпіх розповів про втрати РФ під Вугледаром
11 лютого, 15:19
Російський льотчик Сашко Красноярцев був збитий у небі над українським містом Чернігів
У Чернігові судитимуть російського пілота, який розстріляв беззбройного містянина з пістолета
18 лютого, 11:54
Данілов пояснив, чому важливо зберігати дипвідносини з Білоруссю
Данілов пояснив, чому важливо зберігати дипвідносини з Білоруссю
27 лютого, 10:16
Владиславу Двораку був 21 рік
Під час російської атаки у Хмельницькому загинув рятувальник Владислав Дворак
27 лютого, 10:57
Росія вербує на війну в Україні палестинських найманців у Лівані
Росія вербує на війну в Україні палестинських найманців у Лівані
28 лютого, 18:50
У Брянській області на міні підірвалися росгвардійці, які нібито їхали зачищати українську ДРГ
У Брянській області на міні підірвалися росгвардійці, які нібито їхали зачищати українську ДРГ
3 березня, 01:24
Учасники британсько-українського вебінара
Журналісти закликають створити міжнародний трибунал проти Путіна: деталі
2 березня, 20:31

Події в Україні

Росіяни обстріляли село на Херсонщині: загинула жінка та двоє дітей
Росіяни обстріляли село на Херсонщині: загинула жінка та двоє дітей
Окупанти обстріляли Купʼянськ на Харківщині: деталі (фото)
Окупанти обстріляли Купʼянськ на Харківщині: деталі (фото)
Лікарні на окупованих територіях переповнені важкопораненими росіянами – Маляр
Лікарні на окупованих територіях переповнені важкопораненими росіянами – Маляр
В Україні від рук росіян загинули 462 дитини, понад 900 – поранені
В Україні від рук росіян загинули 462 дитини, понад 900 – поранені
Масовані обстріли та жертви серед цивільних: ситуація в регіонах 5 березня
Масовані обстріли та жертви серед цивільних: ситуація в регіонах 5 березня
На Луганщині окупанти терміново ставлять на військовий облік підлітків
На Луганщині окупанти терміново ставлять на військовий облік підлітків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Кремлівський пропагандист влаштував дебош на борту літака
14K
Чи застрелиться Володимир Путін. Передбачення Гоголя
7556
Кадиров, якому приписують тяжку хворобу, представив Путіну свого наступника (фото)
5964
Російський бізнесмен прокинувся у готелі з мертвою дружиною
5228
Зимова гроза: на Рівненщині зафіксували рідкісне метеорологічне явище
4512
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
Вчора, 10:53
Окупанти зруйнували два ключових мости в Бахмуті – британська розвідка
Вчора, 10:41
Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
3 березня, 07:45
У Бахмуті досі залишаються близько 5 тис. людей (фото)
3 березня, 07:24
Пригожин заявив, що у «Вагнері» не лишилося жодного серба
2 березня, 06:48
Як Кремль використовує візит Лукашенка до Китаю: оцінка ISW
1 березня, 06:22

Прес-релізи

Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
2 березня, 10:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту