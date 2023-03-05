Окупанти обстріляли Купʼянськ на Харківщині: деталі (фото)
Унаслідок російської агресії загинув місцевий мешканець
Російські окупаційні війська у ніч проти 5 березня та зранку знову обстрілювали Куп'янськ Харківської області. Через це сталися руйнування та пожежі, а в одному житлових будинків загинув 65-річний чоловік. Про це повідомили голова ОВА Олег Синєгубов та ДСНС Харківської області.
Протягом доби окупанти били по населених пунктах Чугуївського та Куп'янського районів. Обстріл Куп'янська, який стався після 23:00, зруйнував щонайменше п'ять житлових будинків, господарські споруди та призвів до пожеж. Також у місті зазнали пошкоджень будівлі освітнього закладу та пологовий будинок.
Від ранкового обстрілу постраждав залізничний вокзал міста. Пожежники вже загасили пожежу – постраждалих немає.
Зауважимо, жителів Куп'янського району вкотре закликали до евакуації – окупанти обстріляли село на Харківщині: загинула жінка.
До слова, триває 375-а доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито понад 130 атак противника на зазначених напрямках.
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