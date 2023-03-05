Окупанти обстріляли Купʼянськ на Харківщині: деталі (фото)

Унаслідок російської агресії загинув місцевий мешканець

Російські окупаційні війська у ніч проти 5 березня та зранку знову обстрілювали Куп'янськ Харківської області. Через це сталися руйнування та пожежі, а в одному житлових будинків загинув 65-річний чоловік. Про це повідомили голова ОВА Олег Синєгубов та ДСНС Харківської області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Протягом доби окупанти били по населених пунктах Чугуївського та Куп'янського районів. Обстріл Куп'янська, який стався після 23:00, зруйнував щонайменше п'ять житлових будинків, господарські споруди та призвів до пожеж. Також у місті зазнали пошкоджень будівлі освітнього закладу та пологовий будинок.

5 фото На весь екран







Наслідки обстрілу Куп'янська фото: Олег Синєгубов / Telegram та Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

Від ранкового обстрілу постраждав залізничний вокзал міста. Пожежники вже загасили пожежу – постраждалих немає.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зауважимо, жителів Куп'янського району вкотре закликали до евакуації – окупанти обстріляли село на Харківщині: загинула жінка.

До слова, триває 375-а доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито понад 130 атак противника на зазначених напрямках.