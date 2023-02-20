Британська розвідка вказала напрямки, де армія РФ зазнала найбільших втрат

За даними розвідки, якщо весняний наступ Росії не дасть результатів, то напруженість усередині російського керівництва, ймовірно, зросте

Втрати росіян залишаються високими, особливо в Бахмуті та Вугледарі. При цьому російська армія продовжує розвивати кілька наступальних напрямів на сході України. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Елітні 1155-а та 40-та бригади морської піхоти РФ зазнали великих втрат у Вугледарі і, швидше за все, неефективні в бою.

За даними британської розвідки, у міру наближення річниці вторгнення російські сили, ймовірно, зазнають зростання політичного тиску. «Цілком ймовірно, що Росія стверджуватиме, що Бахмут був захоплений у зв'язку з роковинами, незалежно від реальності на місцях», – йдеться у повідомленні.

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У той же час, якщо весняний наступ Росії не дасть результатів, то напруженість усередині російського керівництва, ймовірно, зросте, зазначають у міноборони Британії.

Нагадаємо, триває 362-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Васюківка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут та Іванівське Донецької області.