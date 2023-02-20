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Британська розвідка вказала напрямки, де армія РФ зазнала найбільших втрат

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка вказала напрямки, де армія РФ зазнала найбільших втрат
фото з відкритих джерел

За даними розвідки, якщо весняний наступ Росії не дасть результатів, то напруженість усередині російського керівництва, ймовірно, зросте

Втрати росіян залишаються високими, особливо в Бахмуті та Вугледарі. При цьому російська армія продовжує розвивати кілька наступальних напрямів на сході України. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Елітні 1155-а та 40-та бригади морської піхоти РФ зазнали великих втрат у Вугледарі і, швидше за все, неефективні в бою.

За даними британської розвідки, у міру наближення річниці вторгнення російські сили, ймовірно, зазнають зростання політичного тиску. «Цілком ймовірно, що Росія стверджуватиме, що Бахмут був захоплений у зв'язку з роковинами, незалежно від реальності на місцях», – йдеться у повідомленні.

У той же час, якщо весняний наступ Росії не дасть результатів, то напруженість усередині російського керівництва, ймовірно, зросте, зазначають у міноборони Британії.

Нагадаємо, триває 362-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах  населених пунктів Гряниківка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Васюківка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут та Іванівське Донецької області.

Теги: Бахмут британська розвідка наступ армія Міноборони росія розвідка

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