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Окупанти обстріляли Херсонщину: є потраждалі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Херсонщину: є потраждалі
фото з відкритих джерел

Один із снарядів влучив у подвір'я приватного будинку

У неділю ввечері, 6 серпня під час російського обстрілу Ольгівки на Херсонщині, дві жінки отримали поранення. Про це інформує  Херсонська ОВА.

«Надвечір окупанти обстріляли Ольгівку. Один зі снарядів влучив у подвір’я приватного будинку», – йдеться  у повідомленні.

Травмовані дві жінки 77 та 73 років. У них поранення кінцівок і акубаротравми. Постраждалих госпіталізували до медзакладу.

Раніше повідомлялося, що 4 серпня ввечері російські окупанти атакували середмістя Берислава Херсонської області, використовуючи безпілотний апарат. У результаті атаки мирний мешканець отримав поранення.

Нагадаємо, 3 серпня, російські окупанти після обіду повторно атакували центральну частину Херсона. Під ворожий обстріл потрапив волонтер з Норвегії

Також під час авіаційного удару керованими авіабомбами по пункту видавання гуманітарної допомоги в Оріхові Запорізької області загинуло подружжя залізничників. У них залишилася восьмирічна донька.

Нагадаємо, російські війська випустили по території Харківської області керовану авіабомбу, яка вразила центр переливання крові. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Унаслідок обстрілу є загиблі та поранені, однак їх кількість не повідомляється.

 

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