Окупанти обстріляли Херсонщину: є потраждалі
Один із снарядів влучив у подвір'я приватного будинку
У неділю ввечері, 6 серпня під час російського обстрілу Ольгівки на Херсонщині, дві жінки отримали поранення. Про це інформує Херсонська ОВА.
«Надвечір окупанти обстріляли Ольгівку. Один зі снарядів влучив у подвір’я приватного будинку», – йдеться у повідомленні.
Травмовані дві жінки 77 та 73 років. У них поранення кінцівок і акубаротравми. Постраждалих госпіталізували до медзакладу.
Раніше повідомлялося, що 4 серпня ввечері російські окупанти атакували середмістя Берислава Херсонської області, використовуючи безпілотний апарат. У результаті атаки мирний мешканець отримав поранення.
Нагадаємо, 3 серпня, російські окупанти після обіду повторно атакували центральну частину Херсона. Під ворожий обстріл потрапив волонтер з Норвегії.
Також під час авіаційного удару керованими авіабомбами по пункту видавання гуманітарної допомоги в Оріхові Запорізької області загинуло подружжя залізничників. У них залишилася восьмирічна донька.
Нагадаємо, російські війська випустили по території Харківської області керовану авіабомбу, яка вразила центр переливання крові. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Унаслідок обстрілу є загиблі та поранені, однак їх кількість не повідомляється.
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