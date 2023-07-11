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Трагедія в Оріхові. Загинуло подружжя залізничників: у них залишилась маленька донька

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Трагедія в Оріхові. Загинуло подружжя залізничників: у них залишилась маленька донька
Віталій Юшко та Ольга Очкас багато часу присвятили волонтерству
фото з відкритих джерел

«Укрзалізниця» заявила, що піклуватиметься про восьмирічну дитину загиблих

Під час авіаційного удару керованими авіабомбами по пункту видавання гуманітарної допомоги в Оріхові Запорізької області загинуло подружжя залізничників. У них залишилася восьмирічна донька. Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

«Ворог продовжує вбивати цивільне населення. Жертвами російських нелюдів стали залізничники, які, попри свій вихідний, продовжували допомагати людям, незважаючи на небезпеку», – розповів голова правління «Укрзалізниці» Євген Лященко.

«Укрзалізниця» заявила, що піклуватиметься про восьмирічну дитину загиблих залізничників до її повноліття. У компанії розповіли, що Віталій Юшко 1976 року народження. На залізничному транспорті розпочав працювати ще 1995-го електромонтером Придніпровської залізниці, там же згодом працював електромеханіком, старшим електромеханіком. Його дружина Ольга Очкас, 1978 року народження, працювала на станції Оріхівська. Вона від 2004-го була черговою по станції.

«Це подружжя багато часу присвятило волонтерству у пункті незламності міста Оріхів, допомагало людям виживати. Трагедія сталася в оріхівській школі, коли Ольга та Віталій виконували свої волонтерські обов’язки», – йдеться у повідомленні компанії.

Нагадаємо, учора, 10 липня, росіяни вдарили керованою авіабомбою під час видачі гуманітарної допомоги у житловому кварталі Оріхова. Було пошкоджено житлові будинки та інші об’єкти цивільної інфраструктури, розташовані поряд із епіцентром вибуху. Унаслідок ворожої атаки семеро людей загинули.

Теги: Укрзалізниця обстріл Запорізька область

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