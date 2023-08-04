Окупанти атакували Херсонщину з безпілотника: є поранений

Унаслідок російської атаки 48-річний чоловік отримав важкі поранення

Сьогодні, 4 серпня, ввечері російські окупанти атакували середмістя Берислава Херсонської області, використовуючи безпілотний апарат. У результаті атаки мирний мешканець отримав поранення. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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Вибуховий пристрій був скинутий окупантами на подвір'я місцевого жителя.

«48-річний чоловік отримав тяжкі поранення. Його госпіталізували з травмами голови», - уточнюють в ОВА.

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Медичний персонал зараз бореться за життя постраждалого чоловіка.

Раніше повідомлялося, що російська армія вкотре атакувала Херсон. Під час сьогоднішньої повторної атаки було зафіксовано влучання у торговельний центр, а також - медзаклад.

Нагадаємо, 3 серпня, російські окупанти після обіду повторно атакували центральну частину Херсона. Під ворожий обстріл потрапив волонтер з Норвегії.

Також зранку 3 серпня російські терористи обстріляли церкву у середмісті Херсона.

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Поранено трьох пасажирів тролейбуса, що їхав повз собор у момент російського удару. Каретою «швидкої» їх шпиталізували.

Тяжкі поранення грудної клітини та закриту черепно-мозкову травму отримав 74-річний дідусь, лікарі борються за його життя.

Згодом під час гасіння пожежі, спричиненої обстрілом у Свято-Катериненському соборі, відбувся повторний обстріл. Постраждали четверо співробітників ДСНС. Всі вони госпіталізовані, їм надається необхідна допомога. Пошкоджена спецтехніка.