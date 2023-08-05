Окупанти запустили авіабомбу по центру переливання крові на Харківщині: є загиблі

Росія вдарила керованою авіаційною бомбою по центру переливання крові на Харківщині

Унаслідок обстрілу є загиблі та поранені, однак їх кількість не повідомляється

Російські війська випустили по території Харківської області керовану авіабомбу, яка вразила центр переливання крові. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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«Один цей злочин війни говорить усе про російську агресію. Звірі, які знищують те, що просто дає змогу жити. Перемогти терористів – це справа честі для всіх, хто цінує життя», – написав президент.

Унаслідок обстрілу є загиблі та поранені, однак їх кількість не повідомляється.

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Наразі рятувальники ліквідовують пожежу.

Раніше повідомлялося, що в Україні під час масштабної повітряної тривоги 5 серпня було чутно вибухи в Хмельницькій та Житомирській областях.

Нагадаємо, оперативне командування «Південь» повідомляло про пуски «Калібрів» із акваторії Чорного моря. Перед цим ворог провів ротацію: підводний човен замінив на надводний, збільшивши кількість «Калібрів» удвічі.

Окупанти також запустили «Кинджали» з району Тамбова, заявили Повітряні сили.

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Також російські загарбники здійснили чергову атаку на Запоріжжя. Вони нанесли ракетний удар по околицях міста.