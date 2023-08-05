Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти запустили авіабомбу по центру переливання крові на Харківщині: є загиблі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти запустили авіабомбу по центру переливання крові на Харківщині: є загиблі
Росія вдарила керованою авіаційною бомбою по центру переливання крові на Харківщині
фото: Telegram

Унаслідок обстрілу є загиблі та поранені, однак їх кількість не повідомляється

Російські війська випустили по території Харківської області керовану авіабомбу, яка вразила центр переливання крові. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Один цей злочин війни говорить усе про російську агресію. Звірі, які знищують те, що просто дає змогу жити. Перемогти терористів – це справа честі для всіх, хто цінує життя», – написав президент.

Унаслідок обстрілу є загиблі та поранені, однак їх кількість не повідомляється.

Наразі рятувальники ліквідовують пожежу.

Раніше повідомлялося, що в Україні під час масштабної повітряної тривоги 5 серпня було чутно вибухи в Хмельницькій та Житомирській областях.

Нагадаємо, оперативне командування «Південь» повідомляло про пуски «Калібрів» із акваторії Чорного моря. Перед цим ворог провів ротацію: підводний човен замінив на надводний, збільшивши кількість «Калібрів» удвічі.

Окупанти також запустили «Кинджали» з району Тамбова, заявили Повітряні сили. 

Також російські загарбники здійснили чергову атаку на Запоріжжя. Вони нанесли ракетний удар по околицях міста. 

Теги: Володимир Зеленський рятувальники президент злочин Харківщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу
Зеленський показав наслідки ракетної атаки на Кривий Ріг (відео)
31 липня, 10:48
Свято-Преображенський собор в Одесі буде відновлено, пообіцяв президент
Пошкоджено 50 будинків, 25 із них – пам’ятки архітектури: Зеленський про наслідки удару по Одесі
23 липня, 21:43
Чиновник уже встиг зустрітися із першим заступником глави МЗС України Еміне Джапаровою
До Києва приїхав глава МЗС Гватемали (фото)
21 липня, 17:39
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський заявив про створення мережі реабілітаційних центрів в Україні
19 липня, 00:12
Гербст вважає, що прихильники вступу України до НАТО повинні не розчаровуватись, а працювати далі, щоб отримати результат на наступному саміті у Вашингтон
Втрачена можливість: експосол США вказав на провали саміту НАТО у Вільнюсі
13 липня, 12:27
Коли Україна стане членом НАТО, нові Patriot від Німеччини. Головне за 12 липня
Коли Україна стане членом НАТО, нові Patriot від Німеччини. Головне за 12 липня
12 липня, 21:00
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що в Росії може бути черговий заколот
10 липня, 01:58
У Луцьку, у замку Любарта, президент провів тривалу нараду щодо ситуації в регіоні
«Цього тижня є за що бути вдячними нашим воїнам» – Зеленський про передову
9 липня, 17:45
Глава УГКЦ Святослав Шевчук: «Cьогодні після відкриття масових поховань у Бучі, Ірпені чи Гостомелі ми всі розуміємо, як важливо однозначно назвати винних»
Річниця Волинської трагедії: глави УГКЦ та католицької церкви Польщі підписали звернення
7 липня, 17:00

Події в Україні

Російські загарбники обстріляли Сумщину: є загиблий
Російські загарбники обстріляли Сумщину: є загиблий
Окупанти запустили авіабомбу по центру переливання крові на Харківщині: є загиблі
Окупанти запустили авіабомбу по центру переливання крові на Харківщині: є загиблі
Ракетна атака на Україну: Кулеба звернувся до світової спільноти
Ракетна атака на Україну: Кулеба звернувся до світової спільноти
«Приват24» знову призупинить роботу: коли і чому
«Приват24» знову призупинить роботу: коли і чому
В окупованому Севастополі пролунали вибухи
В окупованому Севастополі пролунали вибухи
Контрнаступ: ЗСУ розповіли про тактику на Бахмутському напрямку
Контрнаступ: ЗСУ розповіли про тактику на Бахмутському напрямку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Ракетна атака: у Хмельницькій та Житомирській областях пролунали вибухи
42K
The Economist про український контрнаступ: Приготуйтеся до довгої дороги
23K
Контрнаступ ЗСУ: генерал розкрив важливі нюанси
13K
Ракетна небезпека: скільки «Калібрів» готові вдарити по Україні
12K
На кордоні ухилянти повторили трюк Коперфільда (відео)
11K
Військком-хабарник на фронті. Що не так з цією ситуацією

Новини

6 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
The Economist про український контрнаступ: Приготуйтеся до довгої дороги
Вчора, 11:36
Малюк підтвердив: атака на кораблі РФ – спецоперації України
Вчора, 09:48
ЗМІ: Підрив російського танкера був спецоперацією СБУ та ВМС
Вчора, 08:54
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 5 серпня
Вчора, 05:48
5 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту