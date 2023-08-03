Росія атакувала Херсон, постраждав волонтер із Норвегії

Чоловікові медики надали усю необхідну допомогу

Сьогодні, 3 серпня, російські окупанти після обіду повторно атакували центральну частину Херсона. Під ворожий обстріл потрапив волонтер з Норвегії. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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«Близько 16:50 російська армія знов атакувала центральну частину міста. Легкі поранення отримав волонтер. Його шпиталізували до місцевої лікарні. Чоловікові надали необхідну медичну допомогу. Його життю наразі нічого не загрожує», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що РФ обстріляла підтоплений Херсон, у результаті чого поранення отримали волонтери.

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Триває 526-та доба широкомасштабної війни Російської Федерації проти нашої країни. Протягом доби російська федерація завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА Shahed-136/131 по Україні. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони, усі 15 ворожих «шахідів» було знищено. Також ворог завдав 1 ракетного, 47 авіаційних ударів та здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення.