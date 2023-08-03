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Росія атакувала Херсон, постраждав волонтер із Норвегії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія атакувала Херсон, постраждав волонтер із Норвегії
Росіяни крили вогнем місто двічі протягом дня
фото ілюстративне

Чоловікові медики надали усю необхідну допомогу

Сьогодні, 3 серпня, російські окупанти після обіду повторно атакували центральну частину Херсона. Під ворожий обстріл потрапив волонтер з Норвегії. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

«Близько 16:50 російська армія знов атакувала центральну частину міста. Легкі поранення отримав волонтер. Його шпиталізували до місцевої лікарні. Чоловікові надали необхідну медичну допомогу. Його життю наразі нічого не загрожує», – йдеться в повідомленні. 

Раніше повідомлялося, що РФ обстріляла підтоплений Херсон, у результаті чого поранення отримали волонтери.

Триває 526-та доба широкомасштабної війни Російської Федерації проти нашої країни. Протягом доби російська федерація завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА Shahed-136/131 по Україні. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони, усі 15 ворожих «шахідів» було знищено. Також ворог завдав 1 ракетного, 47 авіаційних ударів та здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення. 

Теги: окупанти армія волонтер обстріл Херсон поранення Норвегія

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