Обстріл лікарні у Куп’янську: є загиблі та поранені (фото, відео)

Внаслідок обстрілу лікарні загинув лікар-анестезіолог, ще дві медсестри поранені

Російські загарбники атакували Куп’янський район Харківщини. Внаслідок обстрілу є загиблі серед лікарів. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

«Протягом доби ворог продовжив терор мирного населення прилеглих до лінії зіткнення та кордону з РФ районів», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу лікарні у Куп'янському районі загинув лікар-анестезіолог, дві медсестри 53-х та 43-х років поранені.

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Крім того, протягом доби, за інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовано 63-річного чоловіка та дівчинку 9 років. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Нагадаємо, у ніч на 4 жовтня окупанти нанесли ракетний удар по двох районах Харкова. У Новобаварському районі ракета влучила в об‘єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого виникла пожежа. Загинула жінка, яка працювала там сторожем. Інша ракета вдарила по підприємству у Холодногірському районі, є руйнування.

До слова, триває 223-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.