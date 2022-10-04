Через ракетний удар по Харкову знеструмлена електромережа на залізниці

Потяги на харківський вокзал прибувають з невеликою затримкою

«Укрзалізниця» повідомила, затримки поїздів мінімальні

У результаті ракетного удару по Харкову сталося знеструмлення електромережі «Укрзалізниці». Про це повідомляється в Telegram-каналі «Укрзалізниці».

Проте, затримки поїздів мінімальні:

рейс №164 Київ—Харків прибув до Харкова із затримкою в 9 хвилин,

наступний поїзд №725 Харків—Київ відправиться за графіком о 8:28.

Приміське сполучення регіоном продовжується у всіх напрямках, проте можливі затримки поїздів орієнтовно до 30 хвилин.

Харківський вокзал освітлений та продовжує працювати в штатному режимі.

«Продовжуємо рух та просимо пасажирів слідкувати за оновленнями інформації», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 4 жовтня окупанти вдарили ракетами по центральній частині Харкова.

Згодом стало відомо, що прильоти зафіксовано у двох районах міста. Одна ракета вдарила по підприємству у Холодногірському районі. У Новобаварському районі ракетний удар пошкодив критичну інфраструктуру. В обох випадках сталася пожежа. Загинула 46-річна жінка.